Große Trauer um Stadträtin Erika Kimpel

„Die gute Seele des Magistrats“

Neu-Isenburg - Eine große Persönlichkeit, langjährige ehrenamtliche CDU-Stadträtin und eine, die immer da war, wenn’s darum ging, auf die Bürger zuzugehen und ihre Sorgen ernst zu nehmen, lebt nicht mehr: Neu-Isenburg trauert um Erika Kimpel, die am Dienstagnachmittag im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

+ Als eine, die sich stets um Andere sorgte, wird Erika Kimpel in Erinnerung bleiben. Das Bild zeigt sie vor wenigen Wochen im Team des Magistrats beim Stadtradeln. © Archivfoto: Postl „Ihr schneller, unfassbarer Tod trifft uns alle unvorbereitet und erfüllt uns mit tiefer Trauer. “ Bürgermeister Herbert Hunkel ist gestern sichtlich betroffen. Und betont: „Mit Erika Kimpel verliert Neu-Isenburg eine großartige Persönlichkeit, die sich immer in ganz besonderer Weise für andere Menschen eingesetzt hat. Mit ihrer ausgleichenden Art war sie der ruhende Pol bei Diskussionen. Sie war die gute Seele des Magistrats. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke.“ Obgleich bekannt gewesen sei, dass Kimpel schwer krank war, sei ihr Tod überraschend gekommen. „Obwohl es ihr bereits seit Monaten schlecht ging, verlor sie nie ein Wort über ihre Krankheit. Bis zuletzt sorgte sie sich um Andere“, heißt es im Nachruf des Magistrats.

Kimpel wurde am 28. April 1936 in Lübeck geboren. 1963 zog sie in die Hugenottenstadt. Seit 1990 war sie hier in den kommunalpolitischen Gremien aktiv. Fast 20 Jahre war sie als ehrenamtliche Stadträtin Mitglied des Magistrats – „und sie hat sich in vorbildlicher Weise für die Entwicklung der Stadt sowie für die Bürger eingesetzt“, betont Hunkel. Ihre Orts- und Menschenkenntnis habe dazu geführt, dass sie immer wusste, wo in Neu-Isenburg „der Schuh drückte“. Auch konnte Kimpel sehr gut zuhören und fand für jeden die richtigen Worte. Eine ihrer großen Stärken war ihre absolute Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, für andere einzuspringen: „Mit ihrer norddeutschen Art übernahm sie unaufgeregt die Vertretung anderer Magistratsmitglieder. Sei es bei Ausstellungseröffnungen oder Veranstaltungen, als Teamchefin des Magistrats beim Stadtradeln – wenn keiner konnte, war es immer Erika Kimpel, die sich die Zeit dafür nahm.“

Lange Geschäftsführerin der CDU-Fraktion

Von 1994 bis 2001 war sie Geschäftsführerin der CDU-Fraktion. Auch Isenburgs Christdemokraten reagieren mit Betroffenheit. „Mit Bestürzung und großer Trauer mussten wir vom Tod unserer langjährigen Freundin und Weggefährtin Kenntnis nehmen“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Stefan Schmitt. „Wir verlieren mit Erika Kimpel eine Kommunalpolitikerin, die aufgrund ihrer stets offenen und freundlichen Art weit über die Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde. Sie war für viele Bürger, Vereine und Institutionen eine stets gern gesehene Gesprächspartnerin, die sich immer für alle Belange, die an sie herangetragen wurden, mit großem Engagement erfolgreich eingesetzt hat. Ihre besondere Leidenschaft galt der Kunst und Kultur.“ Gerne habe sie Konzerte, Ausstellungen und kulturelle Aktivitäten besucht. „Immer war sie präsent. Kein Weg war ihr zu weit, um auf andere Menschen zuzugehen“, betont die CDU. Als „radelnde Stadträtin“ war sie überall in Isenburg anzutreffen, ebenso bei morgendlichen Schwimmrunden im von ihr geliebten Schwimmbad. „Wir werden Erika Kimpel sehr vermissen und ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei ihrer Familie“, sagt Schmitt.

Auch die Franz Völker-Anny Schlemm Gesellschaft trauert um ihr Mitglied. Seit zehn Jahren war Kimpel dort auch als Beisitzerin im Vorstand aktiv. „Sie hat während ihrer Tätigkeit im Verein an vielen Entscheidungen mitgewirkt und das Andenken an Franz Völker wachgehalten“, schreibt Berthold Depper im Namen der Gesellschaft. Ihrem letzten Wunsch entsprechend, wird es eine Seebestattung in Travemünde geben. Damit die Isenburger Abschied nehmen können von der beliebten Stadträtin, liegt ab heute ein Kondolenzbuch im Rathaus aus. (hov)

