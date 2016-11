Stadt koordiniert Klage gegen hessischen Finanzausgleich

Neu-Isenburg auf den Hinterfüßen

Neu-Isenburg - Die Reform der Finanzbeziehungen innerhalb Hessens ist ein zentrales Vorhaben der schwarz-grünen Landesregierung. Seit Januar ist die Neuregelung in Kraft. Nun muss sich erneut der Staatsgerichtshof damit befassen.

Im Streit um den neuen kommunalen Finanzausgleich haben inzwischen zwölf Städte und Gemeinden Klage gegen das Land Hessen eingereicht. Das berichtete ein Sprecher des Staatsgerichtshofs in Wiesbaden auf Anfrage. Einige weitere Klagen werden voraussichtlich noch folgen, wie der Würzburger Professor Kyrill-Alexander Schwarz, der den Großteil der Kommunen juristisch vertritt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Darunter sind Neu-Isenburg, Eschborn und Schwalbach am Taunus im Main-Taunus-Kreis sowie Walluf im Rheingau-Taunus-Kreis. Auch die größte Stadt im Land, Frankfurt, bereitet eine Klage vor.

Der Bürgermeister von Neu-Isenburg, Herbert Hunkel (parteilos), koordiniert eine Arbeitsgruppe aus Städten und Gemeinden, die sich gegen die Neuregelung wenden. Sie war zum Jahresanfang in Kraft getreten. „Wir fühlen uns ungerecht behandelt“, sagte Hunkel. Konkret geht es um die neue Solidaritätsumlage für besonders steuerkräftige Kommunen und die der Neuregelung zugrundeliegenden Berechnungsmethoden.

„Uns werden Einnahmen angerechnet, die wir gar nicht in der Höhe haben“, sagte Hunkel. Gleiches gelte für die Ausgaben, die heruntergerechnet worden seien. Zugleich suggeriere die Umlage, die Kommunen seien bisher nicht solidarisch gewesen. „55 Prozent unserer Ausgaben sind bereits Umlagen.“ Auch Frankfurt sieht sich als großen Verlierer und zweifelt die Verfassungsmäßigkeit des neuen Systems an. Insgesamt verschlechtere es die Haushaltlage der Stadt bereits in diesem Jahr um 124 Millionen Euro. Diese Summe steige auf bis zu 138 Millionen Euro in den Jahren 2018 und 2019.

Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat auf die Klageankündigungen bisher gelassen reagiert. Die reichen Kommunen blieben reich, müssten nur einen „angemessenen Teil“ zugunsten finanzschwächerer abgegeben, hatte der Minister erklärt. Die Neuordnung des KFA entspreche den Vorgaben des Staatsgerichtshofes.

Jura-Professor Schwarz sagte, die Solidaritätsumlage sei zwar auch in anderen Ländern eingeführt worden. „Die Besonderheit in Hessen besteht darin, dass der Finanzausgleich von seinem Volumen her ungefähr um den Betrag gekürzt wurde, der der Solidaritätsumlage entspricht, so dass man den Eindruck gewinnen könnte, das Land kürzt seine eigene Verpflichtung und gleichzeitig nimmt es die Kommunen in die Pflicht.“ Die Kläger seien aber der Ansicht, dass das Land primär verantwortlich sei für eine angemessene Finanzausstattung. Bereits 2013 hatte eine Gemeinde auf ihre Klage gegen den KFA hin Recht bekommen: Die Kleinstadt Alsfeld im Vogelsbergkreis erzwang die Neuordnung des Systems – die nun allerdings erneut umstritten ist. (dpa)

Weitere Infos: https://finanzen.hessen.de/finanzen/kommunaler-finanzausgleich

