„Eine große Chance für unsere Stadt“

+ © dpa Ein Archivfoto vom Hessentag in Kassel. © dpa

Neu-Isenburg - Hessentag 2020 in Neu-Isenburg? Seit Bürgermeister Herbert Hunkel im Frühjahr berichtet hatte, dass es eine entsprechende Anfrage vom Land Hessen gab und die Hugenottenstadt die Ausrichtung des Landesfestes prüfen wolle, kommt das Gespräch in der Stadt immer wieder mal auf des Thema. Ein Blick auf den Stand der Beratungen.

Das Gerücht, Neu-Isenburg könnte in den kommenden Jahren Ausrichter einer der Hessentage sein, hört man immer wieder. Bürgermeister Herbert Hunkel hatte bereits anlässlich einer Feier Anfang März, bei der er seinen zweiten Bürgermeister-Amtseid schwor, vermeldet, dass es eine Anfrage vom Land gab, ob Isenburg ab dem Jahr 2020 Gastgeber für das Hessenfest sein könnte. „Ich würde mich freuen. Ich sehe das als eine große Chance für unsere Stadt“, betont der Rathauschef auf Anfrage. „Wir wollen ja in den nächsten Jahren viel bewegen. Die Entwicklung des Quartiers Süd steht an, in der Frankfurter Straße und im Alten Ort müsste was getan werden – ich bin überzeugt, dass wir als Hessentags-Stadt beflügelt würden. Mal ganz davon abgesehen, dass ich überzeugt wäre, dass eine solche Veranstaltung und das große Fest Identifikation und Zusammengehörigkeitsgefühl für Neu-Isenburger stiften würde.“ Der Bürgermeister ist also voller Optimismus, er weiß aber auch, dass er die Menschen und die Politik in seiner Stadt mitnehmen muss.

Das liebe Geld war im Zusammenhang mit dem Hessentag in den vergangenen Jahren immer ein großes Thema. Kaum eine Stadt kam als Ausrichter aus dem Feiertaumel ohne einen finanziellen Kater raus, zum Teil erreichten die Defizite Millionenhöhe. „Aber alle Bürgermeister betonen, dass es ein Defizit gab, aber im Gegenwert eine hohe Investition in die Infrastruktur gegeben habe“, so Hunkel. Das Land gewähre einen Zuschuss in Höhe von zwei Millionen für die Veranstaltungen und 6,5 Millionen für den Ausbau der Infrastruktur: „Wir sind ja eigentlich schon sehr gut aufgestellt, wir müssen kein Stadion bauen, haben große Parkflächen. Außerdem haben wir viele starke Unternehmen vor Ort, die wir mit ins Boot holen könnten“, ist der Bürgermeister überzeugt, dass ein Hessentag auch ohne ein Loch in der Stadtkasse möglich sei.

In Zeiten von steigenden Grundsteuern und Kindergartengebühren wird es nicht so leicht sein, alle von der Idee zu überzeugen – dessen ist sich auch Hunkel bewusst. Aus diesem Grund will er auch alles sorgfältig prüfen. Derzeit erstelle eine Arbeitsgruppe im Rathaus, zu der er und auch Wirtschaftsförderin Andrea Quilling und einige Fachdienste gehören, ein Konzept, wie ein Hessentag in Neu-Isenburg aussehen könnte. „Wir müssen alle Risiken auf den Tisch legen, mögliche Flächen prüfen, alle Kosten durchleuchten. Kurz: wir wollen intern prüfen, wie es aussehen könnte und wie es zu finanzieren ist“, erläutert Hunkel.

Um noch nähere Informationen zu bekommen, habe er für Anfang 2017 schon beim Bürgermeister von Rüsselsheim, Patrick Burghardt, einen Termin ausgemacht. Rüsselsheim ist 2017 Ausrichter des Hessentags, für 2018 steht Korbach als Gastgeber fest, für 2019 Bad Hersfeld. Die Entscheidung darüber, ob die Hugenottenstadt sich als Hessentags-Stadt bewirbt, muss letztlich das Stadtparlament fällen. Bis spätestens Mai kommenden Jahres, sagt Hunkel, werde ein Vorschlag für eine Bewerbung auf dem Tisch liegen. Sollte Neu-Isenburg sich für eine solche entscheiden und für 2020 ausgewählt werden, würde das voraussichtlich nicht vor dem Frühjahr 2018 durch den Ministerpräsidenten verkündet.

Auch Isenburgs FPD hatte sich jüngst bei ihrer Pressekonferenz zum von Hunkel ins Gespräch gebrachten Wunsch nach Ausrichtung eines Hessentags in Isenburg geäußert. Die Liberalen regen an, die Bürger entscheiden zu lassen, ob die Stadt sich bewerben soll. (col)