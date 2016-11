Wohnen und arbeiten im Epsilon

Neubauprojekt an prominenter Stelle:

+ © Grafik: Anastassiou Projektentwicklung Die Grafik zeigt, wie „Epsilon“ von der Friedhofstraße aus gesehen einmal aussehen soll: Entlang der Straße hat der Architekt bewusst einen langen Riegel vorgesehen, um den Verkehrslärm abzuschirmen. Gruppiert um drei hintereinander liegende grüne Innenhöfe entstehen schicke Wohnungen und Büros. Das Bild unten links zeigt, wie das an prominenter Stelle gelegene Grundstück derzeit aussieht. Das neue Bauprojekt haben gestern Chrissoula und Alexis Anastassiou, Mutter und Sohn und außerdem Geschäftsführer des Investors City 1 Group, im Rathaus vorgestellt. © Grafik: Anastassiou Projektentwicklung

Neu-Isenburg - Gemessen an dem, was flächenmäßig bald sonst noch so gebaut wird nebenan auf den Wiesen des geplanten Neubaugebiets Birkengewann im Osten der Stadt, ist es vielleicht kein Riesending.

Und doch kommt dem gestern vorgestellten Bauprojekt „Epsilon“, mit dem ein privater Investor auf dem Eckgrundstück Friedhofstraße/Am Trieb knapp 7000 Quadratmeter Wohnfläche und etwa 4000 Quadratmeter Bürofläche schaffen will, durchaus besondere Bedeutung zu. Und zwar nicht nur, weil das große Bauprojekt an so prominenter Stelle am Ortseingang wachsen und so den Anblick dieses Areals deutlich verändern wird. Das 3760 Quadratmeter große Grundstück, derzeit eine Wiese, dient in der Spargelzeit alljährlich als beliebter Standort für eine Verkaufsbude, ein Stück weiter gibt es einen Bolzplatz. Diesen wird die Stadt ins angrenzende Neubaugebiet Birkengewann verlegen, für das jüngst die Erschließung begonnen hat.

Auf dem Eckgrundstück Friedhofstraße/Am Trieb sollen bereits Anfang nächsten Jahres ebenfalls die Arbeiten beginnen – und zwar für ein Projekt namens „Epsilon“, das Wohnen und Arbeiten auf schicke Weise vereinen soll.

Bei der Vorstellung der Pläne gestern in der Magistratspressekonferenz sparen die Redner denn auch nicht mit Lob: Bürgermeister Herbert Hunkel spricht von einem „tollen Projekt“. Und Chrissoula und Alexis Anastassiou, Mutter und Sohn sowie beide Geschäftsführer des in Isenburg ansässigen Investors City 1 Group, danken den städtischen Wirtschaftsförderern für die tolle Unterstützung bei der Planung.

Etwa 30 Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Gebäuderiegel im Rücken der Feuerwehr. „Wir gehen derzeit von einer Bauzeit von 18 Monaten aus“, erläutert Alexis Anastassiou, der Details der Planung des jüngst genehmigten Bauprojekts vorstellt. Den Namen „Epsilon“ habe man gewählt, weil der Komplex aus der Luft wie ein liegendes E aussehen werde. Dessen Breitseite wird entlang der Friedhofstraße liegen, von der aus der Komplex auch erschlossen und die darunter entstehende Tiefgarage angefahren werden soll.

In den vorderen Gebäudearmen, alle viergeschossig, sollen insgesamt 78 neue Wohnungen entstehen. Geplant sei „ein Wohnungsmix“: Es soll Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen geben, beginnend bei knapp 60 Quadratmetern. Der größte Teil werde um die 80 Quadratmeter Wohnraum bieten, es soll aber auch sehr großzügige Lofts mit weit mehr als 100 Quadratmetern geben. Ob die Wohnungen verkauft werden? „Das haben wir noch nicht entschieden“, antwortet Anastassiou. Falls ja, so werde der Preis „im mittleren Segment“ liegen. Wer im Erdgeschoss einzieht, soll sich am eigenen Garten erfreuen, für die oberen Etagen gibt’s Balkone. „Sowohl die Balkone, als auch die Schlaf- und Aufenthaltsräume der Wohnungen werden sich nach innen orientieren, um vom Verkehrslärm fern zu bleiben“, erläutert Anastassiou.

Aus besagten Schallschutzgründen habe man sich dafür entschieden, zur Friedhofstraße hin einen langen, durchgehenden Riegel zu bauen, der die innen liegenden grünen Höfe abschirmt.

In Richtung Feuerwehr schließt sich ein viergeschossiger Bereich mit Büroflächen an. Der Bauträger City 1 Group, ein 1992 in der Frankfurter Straße 149 in Isenburg gegründetes Unternehmen, das sich vor allem auf schlüsselfertigen Wohnungs- und Bürogebäudebau spezialisiert hat, will die Immobilie auch selbst nutzen. Nach der Fertigstellung wird die City 1 mit ihren 45 Mitarbeitern von den bisher auf drei Standorte verteilten Schreibtischen in Isenburg und Frankfurt hierher umziehen. Weitere gewerbliche Mieter sollen zudem in den Büroteil einziehen.

Der Bürgermeister erklärt, dieses Projekt sei von der Stadt separat vom Birkengewann-Bebauungsplan abgewickelt worden; auch, um den Investor nicht all zu lange warten zu lassen. „Der räumliche Bezug zum Birkengewann ist aber natürlich da“, sagt Isenburgs Wirtschaftsförderin Andrea Quilling, die „Epsilon“ auch als „gelungenes Beispiel für einen urbanen Mix aus Wohnen und Arbeiten“ bezeichnet. Das nun von der City 1 Group erworbene Grundstück gehörte vorher dem Kuratorium für Dialyse- und Nierentransplantation, das seinen Sitz in der Martin-Behaim-Straße hat. (hov)