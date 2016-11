Neuer Fahrplan für die Müllabfuhr

Vorbereitungen beim DLB

Neu-Isenburg - Alles dreht sich derzeit um die Tonnen: Beim DLB laufen die Vorbereitungen für die Einführung der 14-tägigen Restmüll-Leerung gemäß der vom Stadtparlament favorisierten „Variante vier“ schon jetzt auf Hochtouren.

Wie berichtet, hatten die Stadtverordneten sich im Sommer auf diese Abfuhr-Variante geeinigt, die eine 14-tägige Restmüll-Leerung und eine 14-tägige Biomüll-Leerung vorsieht; mit der Sonderregelung, dass in den Sommermonaten von Juni bis September der Biomüll wöchentlich abgefahren wird. Denn die mit der Reduzierung verbundene Kosteneinsparung in der Restmüllabfuhr soll dazu dienen, „die Abfallgebühren trotz Einführung der Biotonne möglichst stabil zu halten“. Starten soll die Leerung nach neuen Rhythmus, wie berichtet, ab dem 1. April 2017. Damit das reibungslos klappt, laufen beim städtischen Dienstleistungsbetrieb (DLB) die Vorbereitungen bereits. Weil es bereits jetzt viele Fragen von Bürgern gebe, hat man verschiedene Informationswege aufs Gleis gesetzt. Erstens: Über das gesamte Konzept wird der DLB in einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 14. Dezember, um 18 Uhr auf seinem Betriebsgelände in der Offenbacher Straße 174 Auskunft geben.

Zweitens: Auch Bürgersprechstunden zum Thema werden im Bürgeramt (Schulstraße 1) abgehalten, und zwar am Donnerstag, 1. Dezember, und Dienstag, 6. Dezember – jeweils von 14 bis 18 Uhr. Auch dort gibt es Erläuterungen zu den Gründen der Umstellung, Gefäßgrößen, Änderungsanträgen, zur Vorgehensweise des Tonnentauschs und zur Mülltrennung. Drittens: Im Internet (www.dlb-aoer.de) gibt es Antworten auf häufig gestellte Fragen – zum Beispiel danach, ob man bei der aktuellen Gefäßgröße verbleiben kann oder ob ein späterer Tonnenwechsel noch möglich ist.

Die Eigentümer und Hausverwaltungen habe man mittlerweile angeschrieben und gebeten, ihre „Müllsituation“ zu prüfen und bei Bedarf eine entsprechende Änderung der Tonnen zu beantragen. Denn aufgrund des verlängerten Leerungsrhythmus werde in vielen Fällen die derzeitige Größe nicht mehr ausreichen. Gerade bei den Mehrparteienhäusern und Wohnanlagen dürfte die Umstellung eine Herausforderung darstellen. „Um die Lage etwas zu entspannen, gibt es für solche Fälle eine Ausnahmeregelung“, kündigt der DLB an: Restmülltonnen ab einer Größe von 240 Litern können trotz der Umstellung in der wöchentlichen Leerung verbleiben. Das betreffe vor allem Liegenschaften, bei denen der Platz zum Abstellen weiterer Tonnen fehle.

Effektiv Müll vermeiden: So geht's Zur Fotostrecke

Der Abfallkalender für 2017 wird übrigens Anfang Dezember mit dem „Isenburger“ an alle Haushalte verteilt. Dazu kommt aus dem Rathaus der Hinweis, dass es aufgrund der Tourenumstellung, „die mit größeren Änderungen des Straßenverzeichnisses einhergeht“, im nächsten Jahr ausnahmsweise zwei Abfallkalender geben wird. Der erste ist bis 31. März gültig. Für die Abfuhrtermine ab 1. April soll dann rechtzeitig ein zweiter Kalender rausgehen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa