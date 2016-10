Gestohlener Luxuswagen stand 100 Meter weiter

Nach Zeugenhinweis gefunden

Neu-Isenburg - Der in Gravenbruch gestohlene Maserati ist wieder da. Nachdem sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet hatte, haben die Beamten das Luxusauto gestern gefunden. In unmittelbarer Nähe zum Tatort.

Der schwarze Maserati war am Mittwochabend, 19. Oktober, gegen Mitternacht aus der Fasanenstraße in Gravenbruch gestohlen worden. Der Besitzer hatte den Autodieb noch wegfahren sehen. Wie die Polizei in Offenbach heute mitteilte, ist der Luxuswagen nun wieder da. Ein Zeuge hatte sich gestern gegen 17 Uhr mit einem Hinweis bei der Polizei gemeldet. Als die Beamten diesem nachgingen, fanden sie tatsächlich den gestohlenen Wagen. Laut einem Sprecher habe die Polizei die Karosse nur in etwa 100 Meter Entfernung zum Tatort gefunden. (jrd)

