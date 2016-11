Schöner Start in den Advent

Lichtermarkt und Budenzauber in Heilig Kreuz bieten, was das Besucherherz begehrt

+ Mit einem gemütlichen Lichtermarkt mit Tradition begrüßt man in der Kita St. Josef den Advent. Sogar der Nikolaus besuchte die Kinder am Lagerfeuer. - Fotos: Postl

Neu-Isenburg - Festliche Stimmung schon am ersten Adventswochenende in ganz Neu-Isenburg: Ausgelassenes Treiben herrschte beim Weihnachtsmarkt der katholischen Pfarrgemeinde Zum Heiligen Kreuz und beim gemütlichen Lichtermarkt der Kita St. Josef.

Sowohl die Veranstalter als auch die Besucher zeigten sich zufrieden.

Der Bummel zu den Veranstaltungen, die die Vorweihnachtszeit in der Stadt so zauberhaft einläuten, beginnt in Heilig Kreuz im Buchenbusch. Der Markt zu Füßen der drei größten Weihnachtsbäume in der Stadt hat einen besonderen Charme. Der große Hof und auch die für den Verkehr gesperrte Straße davor bieten beste Voraussetzungen für heimelige Atmosphäre. Die Fäden der Organisation liefen wieder durch die Hände von Wolfgang Schulte-Sasse, der sich dabei auf ein eingespieltes Team verlassen kann. Der Markt, so zeigt sich am Samstag und Sonntag, ist zu einem wunderbaren Miteinander von katholischer und evangelischer Kirche mit ihren Initiativgruppen geworden, aber auch Einzelpersonen beteiligen sich gerne.

Bereits am frühen Samstagnachmittag zieht der Duft von frisch gebrannten Mandeln und Lebkuchen durch die Siedlung und lockt immer mehr Besucher an. Der Parkplatz vor Kirche und Alfred-Delp-Haus wird zum zentralen Treffpunkt. Dort gibt es nicht nur Bratwürstchen, Waffeln und andere Leckereien, sondern auch verschiedene Gesangsgruppen finden auf der Treppe eine ideale Bühne. Das historische Kinderkarussell ist ein Muss für die Kleinen – manche wären wohl gerne unentwegt gefahren. „Mami, hol mir mal ne Wurst, die ess ich hier oben“, ruft ein kleines Mädchen; und Mama erfüllt den Wunsch.

An den rund 35 Ständen ist für jeden Geschmack etwas dabei: Viele Freiwillige waren seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt, haben Marmelade gekocht und Plätzchen gebacken. „Hier können alle mitmachen und alle sind willkommen“, sagt Walter Norrenbrock – und zeigt auch auf einen Stand mit Geschenken für die Hilfsaktion „Täglich Brot für Beregovo“ der evangelisch-reformierten Marktplatzgemeinde. Im Bollerwagen liegen viele kleine Päckchen, diese können Weihnachtsmarktbesucher erwerben, um dann zu den armen Kindern in die Ukraine nach Beregovo geschickt zu werden. „Am kommenden Wochenende gibt es nochmals diese Aktion bei uns, dann müssen die Pakete aber schnell auf den Weg gebracht werden, damit sie noch rechtzeitig vor dem Fest ankommen – aber die Kinder würden sich auch danach noch freuen“, sagt Organisatorin Jutta Loesch.

Wer der Gastgeber-Gemeinde Heilig Kreuz direkt etwas zukommen lassen will, der ist im Flohmarktzelt richtig. Dort stapeln sich auf den Tischen viele Bücher und auch Dekoartikel, die gespendet wurden. Der Erlös kommt der Pfarrgemeinde selbst zugute, die mehrere soziale Projekte unterstützt – auch mit dem Erlös des Weihnachtsmarktes.

Mit dabei ist auch wieder die Dino-Kindereisenbahn, die sich in der Dunkelheit wie ein leuchtender Lindwurm durch die Straßen schlängelt. Ein Anziehungspunkt vor allem für die Kleinen ist die große Krippe im Freien, die vom Nachwuchs mit leuchtenden Augen bestaunt wird. „Mir kommt es vor, als hätte ich hier noch nie so viele Leute gesehen“, zeigt sich Walter Norrenbrock zufrieden.

Ebenfalls stets beliebt: der Lichtermarkt in der Kita St. Josef, der am Samstag für funkelnd-festliche Stimmung sorgt. Lichtergirlanden, Wohlgerüche aus den Backstuben, leuchtende Kinderaugen und drei scheinbar allgegenwärtige Engel – das sind die stärksten Eindrücke, die der Besucher aufnimmt. Die Kinder genießen es, „hoch zu Ross“ auf dem Rücken von zwei Ponys den Markt einmal aus anderer Perspektive zu erleben.

Geboten wird auch außer Ponyreiten fast alles, was ein Kinderherz erfreut: eine Schminkstube, eine Weihnachtsbäckerei, auch eine Bastelstube. Dort gilt es, aus einer Schablone einen Schneemann zu kleben und basteln; gerne auch mit Hilfe der Erwachsenen – so wie bei Lotta und ihrem Papa Andreas Kronhart. „Wenn wir vom Besuch des Heiligen Nikolaus zurückkommen, dann ist alles fest und wir können es mitnehmen“, schlägt Kronhart seiner Tochter vor.

Draußen wird es bald dämmrig, das Lagerfeuer flackert – und alle fiebern einem besonderen Besuch entgegen. Und da ist er auch schon: St. Nikolaus in seinem festlichen Gewand, mit Bischofsstab – und in Begleitung der Engel Stefanie, Carmen und Christiane. Die Kinderschar singt für ihn Weihnachtslieder, und der Nikolaus lobt sie für ihr vorbildliches Verhalten anderen gegenüber und verspricht jedem ein kleines Geschenk. Da werden die leuchtenden Kinderaugen noch einmal größer. „Das war heute wirklich ein wunderbarer Lichtermarkt, das Wetter war perfekt und es kamen auch viele Besucher“, zieht Pfarrer Martin Berker am Ende des Tages zufrieden Bilanz. J lfp