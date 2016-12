Jetzt ist’s amtlich: Die Steuern steigen

Stadtparlament verabschiedet den Haushalt für 2017

Neu-Isenburg - Der Haushalt 2017 der Hugenottenstadt ist beschlossene Sache. In der Sitzung des Stadtparlaments am Mittwochabend stimmte das „Tansania“-Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und FWG für das Zahlenwerk. SPD, Linke und AfD lehnten den Etat erwartungsgemäß ab. Von Barbara Hoven

Zugleich verabschiedeten die Volksvertreter nach einem erneuten Schlagabtausch der Fraktionen mehrheitlich einige Gebührenerhöhungen. Die Fronten waren vorher klar, die Argumente ausgetauscht, große Überraschungen gab’s folglich nicht: So kommt auf die Isenburger Bürger im neuen Jahr eine Erhöhung der Grundsteuer B von 250 auf 350 Punkte zu. Die Gewerbesteuer steigt von 320 auf 345 Punkte. Auch die Erhöhung der Kita-Gebühren ist beschlossen – und zwar in der im Vergleich zum Ursprungsentwurf abgemilderten Variante. Heißt: Wie von der Koalition vorgeschlagen, steigen die Betreuungsgebühren jeweils zum 1. Januar 2017 und zum 1. August 2018 um zehn Prozent. Ab 2020 ist dann eine Anpassung an die Tariferhöhungen für die Erzieher im Zwei-Jahres-Rhythmus vorgesehen. Ebenfalls mit Mehrheit angenommen ist die generelle Kürzung um zehn Prozent bei den freiwilligen Leistungen – beispielsweise die Zuschüsse für Sportvereine, musikalische Früherziehung oder die Gestaltung des Lumpenmontags.

Der Abstimmung über den Etat vorausgegangen waren drei ungewöhnliche, schwierige Stunden dieser letzten Sitzung des Jahres. Der Saal war mit Weihnachtssternen adventlich geschmückt – doch festliche Stimmung wollte nicht so recht aufkommen; nicht nur wegen der teils schmerzlichen Entscheidungen, die anstanden. Gleich zu Beginn erhoben sich die Stadtverordneten zu einer Gedenkminute. Denn Stadtverordnetenvorsteherin Christine Wagner hatte die traurige Pflicht, den Tod ihrer Freundin, des langjährigen CDU-Magistratsmitglieds Erika Kimpel (80) zu vermelden.

Solides Zahlenwerk oder Ergebnis einer unverantwortlichen Finanzpolitik?

Ein solides Zahlenwerk oder das Ergebnis einer unverantwortlichen Finanzpolitik? Zum politischen Tagesgeschäft zurückgekehrt, prallten die unterschiedlichen Einschätzungen der Fraktionen zum Etatentwurf auch bei dessen dritter Lesung noch einmal aufeinander. So bitter es sei, um die Steuererhöhungen komme Isenburg derzeit trotz Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer (für 2017 sind 73 Millionen angesetzt) nicht herum, so der Tenor der Redner der Koalition. Denn das Land schröpfe die Stadt beim Kommunalen Finanzausgleich und der 121 Millionen schwere, ausgeglichene Etat werde von Ausgaben belastet, welche die Stadt selbst nur bedingt beeinflussen kann: 55 Prozent, 67 Millionen Euro, gehen direkt vom Stadtkonto runter für gesetzliche Umlagepflichten, weitere 23 Millionen Euro sind für Personalkosten fällig.

Heftige Kritik kam von der Opposition. Christian Beck (SPD) vermisst ein nachhaltiges Konzept gegen die seit Jahren kaschierten strukturellen Defizite. Schon der Ursprungsentwurf des Magistrats sei nicht in Ordnung gewesen für seine Fraktion. „Aber das, was heute noch dazugekommen ist, ist noch schlimmer“, kritisierte Beck mit Blick auf verschiedene (mit Mehrheit angenommenen) Koalitionsanträge – wie zum Beispiel den Verkauf des sanierungsbedürftigen Hauses Dr. Bäck an die Gewobau (Bericht folgt). Oder, ein weiterer Zankapfel des Abends: Den Vorstoß der Koalition, 100.000 Euro einzustellen für einen Ideenwettbewerb, der die Voraussetzungen für eine nachhaltige Umgestaltung der Innenstadt vorantreiben soll. Diesen Antrag bezeichnete Beck als „starkes Stück“ angesichts der Erhöhung der Kita-Gebühren.

Schwarzbuch: So werden unsere Steuern verschwendet Zur Fotostrecke

Edgar Schultheiß (Linke) brachte diesem Thema ähnlich wenig Begeisterung entgegen: „Wer in die Zukunft investieren will, der steckt das Geld lieber in Kinderbetreuung als Planungsbüros zu beglücken.“ Eine vernünftige Haushaltsplanung, so Schultheiß, heiße, die Einnahmesituation zu verbessern durch nachhaltige Investitionen „sowie Ausgaben gezielt kurzen, statt pauschal über einen Kamm zu scheren“. Dass es zu einer Aufsplittung bei der beabsichtigten Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung kam, ist nach Ansicht von Schultheiß „weniger einer Haushaltspolitik mit Augenmaß geschuldet als dem erheblichen und wohl unerwarteten Protest der Eltern“.

AfD-Fraktionschef Bernd Vohl kritisiert einen „unausgewogenen und unsozialen“ Haushalt, der jegliche Zukunftsperspektive vermissen lasse. Die AfD hätte lieber auf die Grundsteuererhöhung verzichtet und stattdessen die Gewerbesteuer um einige Punkte mehr erhöht. Thilo Seipel (FDP) hingegen betonte mit Blick auf die Gewerbesteuer: „Wir dürfen nicht zu sehr an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, das sind die Unternehmen.“ Die seien schneller weg als man glauben möge, wenn sie woanders günstigere Bedingungen vorfänden. Im Gesamtpaket für den Haushalt habe die Koalition „eine überzeugende Lösung“ gefunden.

Auch Patrick Föhl (CDU) begrüßte den Ansatz des Kämmerers, „die Konsolidierungsmaßnahmen auf viele Schultern zu verteilen“. Die Steuererhöhungen würden weh tun („Schöner Haushalt geht anders“), aber es gebe keine Alternativen, sagte Maria Sator-Marx (Grüne). Denn Isenburg werde geschröpft und stehe zudem 2017 vor erheblichen Herausforderungen. Investiert werden soll 2017 in ein seit Jahren diskutiertes Projekt: Für die Sanierung der 400-Meter-Laufbahn im Sportpark stehen 250.000 Euro plus 250.000 Euro Fördermittel bereit.

Rubriklistenbild: © dpa