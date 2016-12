Stadtwerke reagieren mit neuem Buskonzept

Reaktion auf Nahverkehrsplan des Kreises

+ So sieht das neue innerörtliche Buskonzept aus: Die Linie 51 (hellblau) fährt ab Dezember 2018 von Gravenbruch zum Bahnhof, die 52 (grün) und 54 (violett) von Zeppelinheim zum Waldfriedhof beziehungsweise zur Bansamühle. Keine Änderungen gibt es bei der Linie 53. Die Zahlen entlang der Strecke beziehen sich auf die Umlaufzeiten der Linien.

Neu-Isenburg - Der neue Nahverkehrsplan des Kreises Offenbach stellt auch die Stadt Neu-Isenburg vor Herausforderungen. Ziel ist es, kreisweit die Busse zu beschleunigen. Dabei werden ab Dezember 2018 jedoch einige Gebiete in Neu-Isenburg nicht mehr angefahren. Von Holger Klemm

Die Stadtwerke steuern dagegen. Die neuen schnelleren Linien, die den ÖPNV attraktiver machen sollen, lassen den Isenburger Norden (Friedensallee und Erlenbachaue) und den Süden links liegen. Die Stadtwerke haben deshalb ein innerörtliches Linienkonzept erarbeitet, das die weißen Flecken abdecken soll. Die Stadtverordneten haben es bereits abgesegnet. Das Konzept musste so frühzeitig verabschiedet werden, um die Fristen für die europaweite Ausschreibung einzuhalten.

„Es bringt nichts, wenn Haltestellen 700 Meter entfernt liegen“, meint Stadtwerke-Chef Eberhard Röder. Deshalb sei ein Kompromiss notwendig gewesen zwischen dem Wunsch des Kreises nach Beschleunigung und dem Wunsch der Stadt nach Anbindung aller Gebiete in Neu-Isenburg.

Das soll ab Dezember 2018 die Buslinie 51 richten, die dann aufgeteilt wird. Bislang fährt diese von Gravenbruch durch die Stadt nach Zeppelinheim. Doch Befragungen haben ergeben, dass nur wenige Fahrgäste die ganze Strecke abfahren. Die meisten wollen von ihrem Stadtteil in die Kernstadt. Darauf reagieren nun die Stadtwerke, die zudem mit den neuen Linien die abgehängten Bereiche bedienen.

Die östliche Linie, die die Nummer 51 behält, ist von Gravenbruch über die Stadtmitte zum Bahnhof unterwegs. Zwischen IZ und der Ostseite des Bahnhofs nimmt der Bus ab Dezember 2018 (Ostseite) den neuen Weg unter anderem über die Hugenottenallee, die Friedensallee und die Wilhelm-Leuschner-Straße. Außerdem werden unter anderem die Goetheschule, das IZ, die Brüder-Grimm-Schule, das Rathaus, das Haus Bäck, der Waldspielpark Tannenwald, die Alicestraße (Bäder und Sportpark) und der Bahnhof angefahren.

Die westliche Route geht von Zeppelinheim über Bahnhof und Stadtmitte zur Bansamühle beziehungsweise Waldfriedhof. Geplant sind zwei stündlich verkehrende Linien (52 und 54), die sich zwischen Zeppelinheim und Stadtmitte zu einem 30-Minuten-Takt ergänzen. Beide Linien verkehren über Bahnhof West, Friedensallee, Straßenbahn und IZ. Im weiteren Verlauf führt eine Strecke zum Waldfriedhof, die andere zur Bansamühle. Damit verbunden ist die Entscheidung, dass das Anrufsammeltaxi wieder durch einen regelmäßig verkehrenden Bus zwischen dem Waldfriedhof und der Straßenbahn ersetzt wird. Röder begründet dies mit der starken Nutzung dieses Teilstücks.

Um das Gewerbegebiet Süd mit seinen zahlreichen Mitarbeitern besser zu erschließen, ist der 53er vom Bahnhof ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 im Berufsverkehr im Zehnminutentakt unterwegs. Dieses Angebot soll dauerhaft fortgesetzt werden. Auch die Linie 67 zum Flughafen verkehrt aktuell weiter durch das Gewerbegebiet Süd, endet jedoch ab Dezember 2018 am Bahnhof Neu-Isenburg. Dort ist dann ein Umstieg in Richtung Flughafen möglich. Das Konzept muss nun durch einen Betreiber umgesetzt werden, der per Ausschreibung gesucht wird. Bei der Umsetzung soll auch der Einsatz von Elektrobussen geprüft werden.