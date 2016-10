Tolle Sause im Treffer mit Henni Nachtsheim

Fast drei Stunden Rock

+ © col Gleich zweimal trat Henni Nachtsheim im Treffpunkt auf und gleich zweimal waren die Fans völlig aus dem Häuschen. Zur Band gehörten Lucas Johnson (links) und Frowin Ickler. © col

Neu-Isenburg - Was für eine Party im knallvollen Treffer: „Wir haben uns ein dreiviertel Jahr auf diesen Moment vorbereitet und gehofft, dass es ein schöner Kindergeburtstag wird – aber es war ein total geiler Kindergeburtstag“, ist ein durchgeschwitzter, beinahe ein bisschen gerührter Henni Nachtsheim nach fast drei Stunden Rock mit seinen beleidigten Bäckersfrauen überglücklich.

Und die Fans, die diesen seltenen Moment erlebt haben, wollen ihn mit seinen Musikern kaum von der Bühne lassen. Was für eine Sause! Im heißen und engen Treffpunkt wird zu bekannten Songs getanzt, neuen Titeln gelauscht und auch so manch einen Rodgau-Monotones- Klassiker packt Nachtsheim aus. Das romantische „Du bringst alles durcheinander“, den neuen „Ärscher“ oder die „ehrliche Haut“ – die Isenburger feiern ihn frenetisch. Dann verrät er seinem Publikum seinen heimlichsten Wunsch: „Ich wollte schon immer Teil einer richtigen Boygroup sein. Hysterische Mädchen, die völlig ausrasten. Meint ihr, ihr könnt mir diesen Wunsch erfüllen? Ihr müsst mich ja nicht angucken. Macht die Augen zu und denkt an Justin Biber.“ Als Henni dann den Klassiker von All-4-one „I swear - I’ll love you with every beat of my heart“ in das Mikro haucht, gibt es kein Halten mehr.

Besser können sich die Backstreet Boys keinesfalls gefühlt haben. Der Comedian, Autor und Sänger liefert den Fans auch einen Schwank aus seiner Isenburger Zeit: „Ich war wirklich in jedem Verein in dieser Stadt.“ Bei der Spielvereinigung und beim Ping-Pong Verein – „die hatten die weltbesten Bockwürste. Ich bin damals richtig fett geworden – ich war nur Ersatzspieler und hab ständig diese geilen Würste gefressen.“ Das beste sportliche Erlebnis, dass er in der Hugenottenstadt hatte, passierte zu den Rodgau-Monotones-Zeiten. „Ich kam vom Auftritt und hatte noch das Bühnenadrenalin und Lust auf ein Feierabendbierchen. Der Schoppeklopper hatte noch Licht. Und – ich schwöre, es ist nicht gelogen – die Jungs kamen mir gerade auf dem Rad entgegen. Immer einer raste nackt, nur mit Helm auf dem Kopf, um den Block. Sie hatten ein Nacktfahrradrennen gestartet. Der Schnellste bekam ein Bier versprochen. Bomber – er hatte seinen Körper über die Jahre erfolgreich mit Bier verändert – war nicht gerade der Favorit. Die anderen kamen nach rund 1.30 Minuten wieder, aber er raste in 55 Sekunden über die Strecke – hinter ihm die Polizei – mit Abstand das schönste Sportereignis in Isenburg“, lacht Nachtsheim und stimmt die Hymne der Frankfurter Löwen an.

Das Konzert lebt von lustigen Texten, einem glänzend aufgelegten Nachtsheim und von grandiosen Musikern, die alle schon lange und immer wieder miteinander arbeiten. Ob das Gitarrist Ali Neander ist, der schon bei den Monotones dabei war und mit dem Nachtsheim viele Lieder geschrieben hat, Almut Ritter an der Violine, Martin Johnson am Keyboard, sein Sohn Lucas Johnson an den Drums, Frowin Ickler am Bass oder Lea Büser am Gesang – sie alle tragen dazu bei, das aus dem genialen Konzert ein solches Fest mit Comedyeinlagen wird. Hausherrin Martina Grossmann hofft auf eine jährliche Wiederholung mit Nachtsheim und den beleidigten Bäckerfrauen. Zum Finale gibt es dann noch „Is nur Kino“ auf die Ohren. J col