Uhren-Schiebel: Eine Einzelhandels-Ära geht zu Ende

Schließung am 31. Dezember

+ © hov Bald kein gewohntes Bild mehr: Gabriele Schiebel wird ab nächstem Jahr nicht mehr im Laden an der Bahnhofstraße 28 stehen, in dem sie Jahrzehnte lang gearbeitet hat. Auch Hündin Tipsi, der wuschelige Kundenliebling, ist dann nicht mehr dort anzutreffen. © hov

Neu-Isenburg - Wenn am letzten Tag dieses Jahres in der Bahnhofstraße 28 die Tür abgeschlossen wird, dann endet auch ein Stück Neu-Isenburger Einzelhandelstradition in der Fußgängerzone: In nicht mehr ganz zwei Monaten öffnet Gabriele Schiebel letztmals ihren Uhren- und Schmuckladen. Kundentenor: „Schade“, „sehr traurig“, „solche Läden gibt es ja heute quasi gar nicht mehr“. Von Barbara Hoven

+ Das Bild zeigt Geschäftsgründer Werner Schiebel in den 1950er Jahren. Der Verkaufsschlager waren damals Kuckucksuhren, die vor allem bei den vielen in der Region lebenden US-Amerikanern beliebt waren. © Repro Im Hintergrund summt es mechanisch. Wer durch die Glastür in den charmanten Laden tritt, der hört die Zeit verrinnen. Winzige Zahnräder, Ziffernblätter und Zeiger lassen sich in manch altem Schmuckstück entdecken, das den Uhren, Ringen und Co in der Auslage einen besonderen Rahmen gibt. Doch damit ist bald endgültig Schluss: Die 69-jährige Gabriele Schiebel macht ihr Geschäft zum Jahresende zu. Damit geht in der Fußgängerzone auch eine Ära zu Ende. Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Gabriele Schiebels Schwiegervater, der Uhrmachermeister Werner Schiebel, wagte damals den Sprung von Leipzig nach Neu-Isenburg. Der Liebe wegen: Seine Gattin Frieda, eine Krankenschwester und waschechte Isenburgerin, hatte er nach einer Verwundung im Lazarett kennengelernt. Schon bevor er Soldat wurde, so erzählen es alte Textzeilen, die Gabriele Schiebel sorgfältig aufbewahrt hat, hatte Werner im väterlichen Geschäft in Leipzig gearbeitet. Doch dies lag nach dem Krieg in Schutt und Asche – und so zog das junge Paar auf Wunsch der Gattin (einer geborenen Delrieux) 1946 nach Neu-Isenburg.

„Angefangen haben die beiden damals auf der Frankfurter Straße, da war ein Pflanzengeschäft, das ihnen erlaubte, ein Uhrmacher-Schild herauszuhängen“, erzählt Gabriele Schiebel. „Tagsüber machten sie Versicherungen, bis der Laden lief, und abends reparierte er Uhren.“ Das erste eigene Geschäft öffnete Werner Schiebel 1947 in der Brunnenstraße, Ecke Bahnhofstraße. Anfang 1956 wechselte Uhren-Schiebel dann in die Bahnhofstraße, wo das Geschäft bis heute etabliert ist.

Das spürt, wer der Chefin dort zu Geschäftszeiten einen Besuch abstattet. Immer wieder wird das Gespräch über die alten Zeiten unterbrochen, Kunden kommen herein. Immer freundlich ist Schiebel, Stammkunden werden natürlich namentlich begrüßt und per Handschlag an der Tür verabschiedet. Und wenn, wie jüngst, eine ältere Kundin nach der Reparatur ihrer Küchenuhr mal Probleme damit hat, diese wegen einer fehlenden Aufhängung wieder an der Wand zu befestigen, dann macht Gabriele Schiebel auch Hausbesuche. Ehrensache.

Es klingt Wehmut mit, wenn Schiebel von den Jahrzehnten erzählt, die ihre Familie mit dem Laden verbinden. Sie ist sichtlich traurig, und wer ihren Kunden zuhört, der merkt: Denen geht es genauso. Wohl auch, weil sich in einer Zeitschleife wähnt, wer den Laden betritt: Die Einrichtung hat sich eigentlich nie groß verändert, in Regalen aus Holz funkeln die Schmuckstücke. Von Omas Buffetuhr bis zum Solar-Exemplar lässt sich viel entdecken.

+ Schiebels verstorbener Ehemann Holger, wie sein Vater gelernter Uhrmacher, trat 1972 in den Familienbetrieb ein. © Repro Zu Viert haben die Schiebels den Laden einst geführt: Gründer Werner und seine Frau erhielten ab 1972 Verstärkung von Sohn Holger – ebenfalls Uhrmacher – und dessen Frau Gabriele; eine Frankfurterin, die ihren Holger 1965 kennenlernte. In der Nachkriegszeit, da habe bei ihrem Schwiegervater vor allem das Geschäft mit Kuckucksuhren gebrummt, die US-Amerikaner waren Hauptabnehmer. Schiebel erzählt: „Damals hat er die Kuckucksuhren palettenweise bekommen.“ Das eine oder andere Exemplar hängt auch heute noch im Laden. Zum Beispiel eine Kuckucksuhr aus der „Genießer Klause“. Die hat Schiebel von Wirtin Rosi übernommen, als die ihr Lokal unweit der Fußgängerzone vor Jahren zumachte.

Ein Schritt, zu dem sich nun auch Gabriele Schiebel „schweren Herzens“ entschlossen hat. Bereits vor 30 Jahren starb ihr Schwiegervater, vor 13 Jahren verlor sie ihren Ehemann, die Schwiegermutter starb vor zwei Jahren, „ich bin jetzt die Letzte“. Umso mehr strahlt die Chefin, wenn Hündin Tipsi schwanzwedelnd ins Geschäft geschlendert kommt. Den Vierbeiner habe sie aus dem Tierheim zu sich geholt, als ihr Mann gestorben war, erzählt Schiebel. Mit Tipsi wird sie im neuen Jahr dann noch mehr Zeit in ihrem Kleingarten im Engwaad verbringen, den sie seit mehr als 40 Jahren hegt und pflegt.

Für den Uhrmacher und den Goldschmied, mit denen sie zusammenarbeitet, findet Schiebel nur lobende Worte. Ebenso wie für den Zusammenhalt vieler Geschäftsleute in der Fußgängerzone. Viel erzählen kann sie auch aus den Jahrzehnten, die sie dort gearbeitet hat, „einmal kam gar ein Mann rein und hat mich mit der Pistole überfallen“.

Einen Nachfolger für den Uhrenladen wird’s nicht geben – weder extern noch intern. Ihr Sohn hat sich ins Bankwesen orientiert. „Reduziert“-Schilder sind derzeit am Schaufenster zu sehen, aber noch keine mit dem Hinweis auf die bevorstehende Schließung. „Das hab ich noch nicht übers Herz gebracht“, sagt Schiebel.