Stadt will stärker im Halteverbot kontrollieren

Behinderungen und Staus durch Missachtung

Neu-Isenburg - Die Stadt kündigt verstärkte Kontrollen an, um das verlängerte absolute Halteverbot in der Friedhofstraße von 7 bis 10 Uhr durchzusetzen.

Dies war im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Birkengewann und der Vollsperrung eines Teilbereichs der Offenbacher Straße erlassen worden. Doch schon am ersten Tag bekam die Stadtverwaltung Hinweise, dass das Halteverbot von einigen Autofahrern missachtet wird. Das führte zu erheblichen Behinderungen und entsprechenden Staus. „Dabei brauchen wir das Verbot, damit Rettungsfahrzeuge schnell in die Stadt kommen und keine Umwege in Kauf nehmen müssen“, unterstreicht Erster Stadtrat Stefan Schmitt. Uneinsichtige Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Bußgeldern rechnen und in Kauf nehmen, dass ihr Auto abgeschleppt wird.

Nach Angaben von Schmitt war überlegt worden, das Halteverbot auf den ganzen Tag auszudehnen. Angesichts der angespannten Parksituation in dem Bereich wurde darauf verzichtet. Allerdings will die Stadt regelmäßig die Situation überprüfen. Das gilt auch für die Hinweise zur Umleitung der gesperrten Offenbacher Straße. Es wurde zwar ein entsprechendes Schild nach der Autobahnabfahrt in Richtung Innenstadt aufgestellt, das aber schnell übersehen werden kann. Auf den regulären Verkehrsschildern ist die Abbiegespur in Richtung Neu-Isenburg Nord aber bislang nicht durchgestrichen. Das führt dazu, dass Autofahrer, die irrtümlich in die Offenbacher Straße einbiegen, wenden müssen. Möglich ist nur noch die Zufahrt zum DLB-Gelände. (hok)