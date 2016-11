Wellnessbereich des Kempinski-Hotels ist fertig

Im Luxus baden

+ © Postl Blattgold unter Glas versiegelt, links eine raumhohe Wand aus Alabaster, oben ein funkelnder „Sternenhimmel“ und neben all dem flackert ein Kaminfeuer: Die Pool-Landschaft ist ein Blickfang im neuen, in einem eigenen Gebäude untergebrachten Spa des Kempinski. © Postl

Neu-Isenburg - Acht Saunen, große beheizte Pools drinnen und draußen, Sonnenterrassen, Sportstätte mit Seeblick und mehr: Auf mehr als 2 000 Quadratmetern bietet der neue Wellnessbereich des Kempinski-Hotels allerhand, sieben Millionen Euro sind dafür geflossen.

Es ist zugleich der letzte Baustein der groß angelegten Renovierung der Nobelherberge. Den Luxus-Spa-Effekt können sich nicht nur Hotel-, sondern auch externe Gäste gönnen. Wer von der Lobby aus links den Gang herunter geht und in den neuesten Bereich des Kempinski in Gravenbruch gelangt, der betritt eine eigene Welt. Eine dezente, stille Welt ist das, wo Alltag nichts zu suchen hat. Die Nase nimmt einen feinen Duft wahr, es gibt fluffige Handtücher und Bademäntel. Und viel zu gucken. Der Blick fällt schnell auf das Zentrum des Wellnessbereichs: Der 150 Quadratmeter große Innenpool ist mit Mosaikfliesen ausgelegt, bei denen echtes Blattgold unter Glas verlegt und versiegelt wurde. Neben dem Becken ragt eine raumhohe Wand aus Alabaster empor, die von hinten sanft beleuchtet ist. Und an der Decke über dem Pool funkeln unzählige Sterne, die naturgetreu einen Teil des Firmaments widerspiegeln sollen. Neben dem Pool flackert ein Kaminfeuer. Und Schwimmer, die es zwischendurch ins Freie zieht, können zudem den 100 Quadratmeter großen, beheizten Außenpool im hoteleigenen Park benutzen.

Drinnen gibt's aber auch noch einiges mehr zu erkunden. Auf mehr als 2000 Quadratmetern bietet der neueste Hotelbereich namens „Country Club & Spa Frankfurt" unter anderem acht Saunen, von denen zwei nur für Frauen zugänglich sind, eine russische Banja, ein Dampfbad, eine Infrarotsauna. Es gibt sieben Behandlungsräume für Beauty-Anwendungen von Maniküre und Pediküre bis hin zu Körperbehandlungen. Nur auf einen Frisör müssen die Hotelgäste verzichten. Beim Umbau wurde auch der hoteleigene See stärker in den Fokus gerückt – dies fällt im Wellnesbereich besonders auf. Das vorher zugewachsene Ufer ist nun freigelegt, malerisch sich über das Wasser neigende Bäume kommen besser zur Geltung. Auf einer Seeterrasse können nun Getränke geschlürft werden. Und auch wer im Gym auf dem Laufband ackert, im Yogaraum Entspannungsübungen macht oder sich auf den großen Liegen in einem der Ruheräume ausruht, kann all das dank der Panoramafenster bei Seeblick tun.

Bei der Auswahl der Pflegeprodukte habe sie bewusst auf große Marken verzichtet und eher auf „exklusive Marken, die mit hochwertigen Inhaltsstoffen eine Philosophie der Natürlichkeit verfolgen“ gesetzt, sagt Nadine Murmann. Die 35-Jährige ist Leiterin des elfköpfigen Spa-Teams. Sie bringt einige Erfahrung mit nach Gravenbruch, war vorher Spa-Managerin im Frankfurter Grandhotel Hessischer Hof. In ihrem Lebenslauf finden sich außerdem Stationen bei schicken Adressen im Ausland wie dem Fünf-Sterne-Haus Trofana Royal in Ischgl.

Der neue Wellness- und Spa-Bereich, den Murmann und ihre Chefin – Hoteldirektorin Karina Ansos – diese Woche vorstellen, markiert auch einen Meilenstein für die Nobelherberge: Mit der Fertigstellung seien nun die umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten am gesamten Haus abgeschlossen, sagt Ansos. Wie berichtet, war das Fünf-Sterne-Hotel in den vergangenen Jahren im laufenden Betrieb angebaut, umgebaut, renoviert und aufgehübscht worden. 40 Millionen Euro investierten die Eigentümer in den Umbau des Hotels, das nun wieder bei den ersten Häusern in der Region, aber auch international mitmischen will. Allein in die Neugestaltung des Wellnessbereichs flossen sieben Millionen.

Für Hotelgäste ist der Besuch der Schwimmbäder, der Saunalandschaft und des Fitnessbereichs kostenfrei. Eine Tageskarte für externe Besucher kostet 52 Euro, am Wochenende 58 Euro. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Clubmitgliedschaft abzuschließen. Das ist allerdings ein teurer Spaß: Mitglieder zahlen „ab 3500 Euro im Jahr“, dafür gibt’s ein Anwendungsguthaben von 500 Euro, acht Tageskarten für die Mitnahme von Gästen und eine Übernachtung in einer Junior-Suite. (hov)