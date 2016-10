Die Welt mit blinden Augen sehen

Bloggerin Lydia Zoubek

+ © col Auf der Straße orientiert sich Lydia Zoubek, die hier mit ihrer Tochter Layla zu sehen ist, mit Hilfe eines Blindenlangstocks. Ein Wunsch der 48-Jährigen sind akustische Signale an den Ampeln in der Hugenottenstadt. © col

Neu-Isenburg - Blogs gibt es wie Sand am Meer. Doch der von Lydia Zoubek ist etwas Besonderes. Die 48-jährige Isenburgerin, die selbst blind ist, möchte mit ihren aus dem Leben gegriffenen Beiträgen im Internet Sehende dazu bringen, über den Tellerrand zu blicken. Und ihnen die Scheu vor Blinden nehmen.

„Ich bin der Ansicht, dass unsere Gesellschaft oft ein falsches Bild von Menschen mit Behinderung hat“, sagt Lydia Zoubek. Die Meinungen und Sprüche, die sie schon gehört hat, reichten von „Wieso bekommt so jemand Kinder“ bis hin zu „Die sollte doch in einem Heim leben“. Zoubek betont daher: „Kurz und gut, ich möchte ein Stück dazu beitragen, dass normal sehende Menschen mit mir auf Augenhöhe kommunizieren – und nicht von oben herab. Und das setzt Aufklärungsarbeit voraus.“ Heißt: Mit ihrem lesenswerten Internetblog möchte die Mutter von zwei Kindern vor allem Sehende erreichen und für die Themen sensibilisieren, die ihr am Herzen liegen. Sie schreibt dabei nichts Theoretisches, sondern schildert aus dem Leben gegriffene Begebenheiten rund um die Themen Sehbehinderung, blinde Eltern und Migrationshintergrund. „Damit versuche ich, meine Leser da abzuholen, wo sie gerade stehen, und sie mitzunehmen“, sagt Zoubek. „Meine Beiträge leben auch von den Fragen, die mir meine Leser stellen.“

Es gibt da zum Beispiel diese Geschichte, die sie zu einem Eintrag motiviert hat mit dem Titel „Blind am Computer“. Ihr Sohn, so erzählt sie, sei einmal von Mitschülern gefragt worden, wie seine blinde Mutter denn überhaupt schreiben könne. In ihrem Blog erklärt die 48-Jährige deshalb, wie sie am heimischen Notebook arbeitet, welcher sich von handelsüblichen Geräten nur durch eine Braillezeile unterhalb des Rechners unterscheidet. Es handelt sich um ein Ausgabegerät, welches ihr den Text in Braille, die Blindenschrift, umwandelt.

Im Eintrag „Nicht ohne meinen Stock“, in dem sie schildert, wie sie sich im öffentlichen Raum zurechtfindet, spricht sie aber auch an, dass sie als Blinde nicht einfach am Arm gepackt werden möchte. Es komme immer wieder vor, „dass hilfsbereite Menschen einem beim Einsteigen oder beim Verlassen von Bus und Bahn helfen wollen. Menschen, die erst zugreifen, einen irgendwohin schieben oder aus dem Bus ziehen wollen. Oder noch besser den Blinden am Stock irgendwohin ziehen wollen. Das ist ein absolutes No-Go. Es schadet mehr als das es hilft.“ Es sei natürlich immer nett, wenn jemand Hilfe anbiete. Doch sie bittet die Leute darum, sie vorher anzusprechen und zu fragen, ob und wie man ihr helfen könne. „Dann ist es auch wirklich hilfreich. Alles andere kann für den Blinden sogar gefährlich werden. Zum einen weil er sich erschreckt, und zum anderen weil man irgendwas falsch macht“, schreibt sie.

Lydia Zoubek ist in Neu-Isenburg auch ohne Blog längst keine Unbekannte mehr. Sie setzt sich ein für die Rechte von Benachteiligten und Behinderten unter anderem für die Arab-Episcopal-School in Jordanien. Seit Mitte des Jahres ist sie nun auch unter die Internet-Blogger gegangen. Sie will kein Mitleid, sondern dass man Behinderten und Blinden auf Augenhöhe begegnet. Und sie will beispielsweise auch anderen Blinden Mut machen, Eltern zu werden. Ein weiteres Thema, das sie beschäftigt, sind die Ampeln in der Hugenottenstadt. Zwar gebe es inzwischen schon einige Blindenampeln, „aber sie nutzen mir nichts, wenn sie keine akustischen Signale haben“, bedauert Zoubek. Sie hoffe bei diesem Thema auf weitere Verbesserungen.

Im Alter von vier Jahren kam sie nach Neu-Isenburg und lebte hier bis zu ihrem neunten Lebensjahr. Anschließend besuchte sie bis zum Abitur die Blindenschule in Marburg und kehrte nach Studium und Ausbildung zurück in die Hugenottenstadt. 1996 zog sie nach Frankfurt, wo sie im Telefonmarketing arbeitete, heiratete und zwei Kinder bekam. Seit 2002 lebt sie wieder mit ihrer Familie in Isenburg. (hov)

Für Anregungen und Fragen ist Zoubek erreichbar per Mail (lydia.zoubek@gmx.de). Der Blog ist zu finden unter https://lydiaswelt.wordpress.com/