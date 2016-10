A3-Ausbau: Keine Lobby für den Fernverkehr

CDU und SPD betonen, dass es um regionale Interessen geht

Obertshausen - Die Resolution zum A3-Ausbau fand zwar ihre Mehrheit in der Obertshausener Stadtverordnetenversammlung – aber nicht alle Fraktionen stimmten dafür. Von Rebecca Röhrich

Die Grünen haben sich mehrmals deutlich gegen die Verbreiterung der Fahrspuren zwischen Frankfurt-Süd und der Anschlussstelle Hanau von sechs auf acht Spuren ausgesprochen. Das bedauern nun Vertreter von CDU und SPD in einer schriftlichen Stellungnahme. Besonders dem Argument der Grünen, das Geld aus dem Topf des Bundesverkehrsministeriums sei sinnvoller in einem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs angelegt, widerspricht die Große Koalition.

Lesen Sie auch im Archiv: Fraktionschef der Grünen plädiert gegen A3-Ausbau Erneuter Appell für schnellen A3-Ausbau Die Christdemokraten sehen in dem grünen Vorschlag sogar eine Bevormundung der Pendler. „Die Politik muss den Bürgern selbst die Entscheidung überlassen, welches Verkehrsmittel sie bevorzugen“, sagt Anthony Giordano, Fraktionsvorsitzender der CDU. In vielen Fällen seien Pendler auf der Autobahn einfach flexibler unterwegs. „Selbstverständlich fanden auch mögliche verkehrstechnische Alternativen, wie beispielsweise der öffentliche Nahverkehr und Radschnellverbindungen, Einzug in das Schriftstück“, räumt er allerdings ein. Um einen Ausbau komme man nicht herum. „Wir wissen, dass die Verkehrszahlen auf der Autobahn 3 in den nächsten Jahren weiter steigen werden“, sagt die verkehrspolitische Sprecherin der CDU, Martina Biehrer. Nur mit einem Ausbau lasse sich der Dauerstau auf dem Teilstück auch in Zukunft lösen.

Als „Lobby des Fernverkehrs“ möchten die Christdemokraten indes nicht fungieren. Es gehe ihnen lediglich um eine Erleichterung des Alltags von „Nachbarn, Bürgern und Arbeitskollegen“. Die Sozialdemokraten betonen nochmal, dass ohne die Zustimmung zum Ausbau der A3 auch der schon lange benötigte Lärmschutz auf sich warten lassen würde. „Dies erfolgt auch im Interesse für die in Nähe der Autobahn wohnenden Bürger, die den von der Autobahn kommenden Lärm schon seit vielen Jahren ertragen müssen“, sagt Manuel Friedrich, Fraktionschef der SPD.

„Zwingend notwendige Verbesserungen können nicht bis in die Jahre 2030, 2040 oder später auf sich warten lassen“, so Friedrich. Die SPD stellt sich eine Installation von sogenannten solaren Lärmschutzwänden – also eine Kombination aus Lärmschutz und Fotovoltaik – entlang der Strecke vor. Außerdem gibt Friedrich sich optimistisch, was den technischen Fortschritt anbelangt. Er glaubt, dass die Zahl der Elektroautos in den nächsten Jahren deutlich steigen werde und somit den Autoverkehr leiser mache.