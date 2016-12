Diebstähle und Vandalismus: Die Toten finden keine Ruhe

Auf dem Friedhof am Rembrücker Weg

+ © p Ein trauriges Bild, die Ruhestätte der Familie R. © p

Obertshausen - Seit rund zwei Jahren wird das Familiengrab der Familie R. auf dem alten Friedhof regelmäßig zerstört. Die Angehörigen können sich die Attacken nicht erklären, zumal sie ihres Wissen nach die einzigen sind, die in dieser Häufigkeit von Vandalismus heimgesucht werden. Von Rebecca Röhrich

Die Geschichte ist nicht nur traurig, sondern auch ein wenig unheimlich: Seit zwei Jahren wird das Familiengrab der Familie R. auf dem alten Friedhof am Rembrücker Weg von Vandalen heimgesucht. Auf Grabstein und Platte wird Erde verteilt. Einzelne Erdklumpen hängen auch an der Inschrift und dem in Stein gehauenen Kreuz. Die Blumenkübel, die auf der Platte stehen, liegen in Scherben um das Grab herum; die Blumen sind rausgerissen oder samt Wurzelwerk auf die Grabsteinplatte geworfen. „Angefangen hat es, als mein Schwiegervater Heinz R. 2014 beigesetzt wurde“, sagt Rita R. Sie steht sichtlich ratlos vor der Grabstätte. Seit diesem Zeitpunkt kommt vor allem die Ehefrau des Verstorbenen nicht zur Ruhe.

Geschätzte fünf bis sechsmal ist die ältere Dame laut Schwiegertochter an das Grab ihres Mannes gekommen und musste feststellten, dass ihre liebevoll aufgestellten Pflanzen und Kerzen böswillig durcheinander geschmissen oder zerstört wurden. Mehrfach erstattet Familie R. Anzeige gegen Unbekannt. Bisher ohne Erfolg. Tatsächlich sei die Aufklärung solcher Straftaten schwierig, heißt es vonseiten der Polizei. Nur bei dem Diebstahl von Metallgegenständen bestehe eine – wenn auch geringe – Chance, dass das Diebesgut bei Tätern oder Hehlern gefunden werde. Metalldiebstahl auf Friedhöfen habe in den fünfzehn Jahren durchaus zugenommen, denn Metall ließe sich – abhängig von aktuellen Rohstoffpreisen – schnell zu Geld machen.

Mitte November war es dann wieder so weit: Das Familiengrab der R.s fiel erneut dem unerklärlichen Vandalismus zum Opfer. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Kindergrab auf dem alten Friedhof in ähnlicher Weise zugerichtet. Der Fall sorgte für allgemeine Empörung und fiel in sofern aus dem Schema, als dass dieses Mal neben dem Grab der R.s, auch noch eine andere Ruhestätte übel zugerichtet wurde.

Bürger, die etwas Ungewöhnliches auf den Friedhöfen beobachten, melden sich bei der Polizei unter Tel.: 06104/69080. Lesen Sie dazu auch aus Dietzenbach: Grabräuber auf dem Friedhof Mit Vandalismus dieser Art verbindet man in der Regel satanistische Rituale. Zumindest kann sich Rita. R. die Vorfälle nicht anders erklären. Offensichtliche satanistische Symbole, wie beispielsweise ein Pentagramm, lassen sich auf dem Grab allerdings nicht erkennen. „Mein Schwiegervater hatte keine Feinde“, sagt die 53-Jährige. Deshalb bliebe für sie nur noch irgendeine Form von Okkultismus als Erklärung übrig. Für jugendlichen Leichtsinn ginge ihr die Zerstörung zu weit. Die Polizei indes ordnet solche Fälle, in denen nicht gestohlen, sondern zerstört wird, in der Regel der Kategorie „Grober Unfug“ zu. Sie vermutet dahinter keine Absicht, jemanden speziell zu schädigen. Warum es aber immer das eine Grab trifft, bleibt auch bei dieser Erklärung ein Rätsel.

Engel und Mausoleum: Unterwegs auf dem Alten Friedhof Zur Fotostrecke

Die Justiz hat für diese Form des Vandalismus eine eigene Definition: die Störung der Totenruhe. Sie umfasst alle Arten von Aktivitäten, die das Pietätsgefühl der Bevölkerung, insbesondere das der Hinterbliebenen stört. Es handelt sich dabei um eine strafbare Handlung, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet wird.

Neben den Taten an sich, fragt sich die Familie, warum nie jemand etwas von den Vorfällen mitbekommen hat. Der Friedhof ist von den anliegenden Wohnhäusern aus von allen Seiten leicht einsehbar. Bürgermeister Roger Winter möchte nach den jüngsten Ereignissen noch mal sämtliche Überwachungsmöglichkeiten durchspielen und überlegt, den Friedhof wieder bei Dunkelheit schließen zu lassen. Auch die Ordnungspolizei wird künftig vermehrt rund um den Friedhof unterwegs sein. Die Familie R. hofft sehr, dass die Attacken auf das Grab aufhören. „Das hat er nicht verdient“, sagt die Schwiegertochter. Der Verstorbene sei ein frommer und bescheidener Mann gewesen.