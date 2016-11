Erster Stadtrat Möser schwer verunglückt

Politiker fällt für Monate aus

Obertshausen - Bei einem Verkehrsunfall ist der Erste Stadtrat Michael Möser (CDU) schwer verletzt worden und fällt bis auf Weiteres aus. Das teilte Bürgermeister Roger Winter am Rande der gestrigen Stadtverordnetenversammlung den Abgeordneten mit.

Es bestehe zwar keine Lebensgefahr, so Winter, aber eine verlässliche Prognose über die Dauer der Genesung könne zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Der Unfall habe sich am vergangenen Freitagabend ereignet. Mit einer Rückkehr Mösers ist vor dem nächsten Jahr nicht zu rechnen. „Der Ausfall ist schon Wahnsinn“, sagt Bürgermeister Winter. Er wird versuchen, die Aufgaben des Ersten Stadtrats, so weit es möglich ist, zu übernehmen. „Ich habe den Terminkalender durchgeschaut, es ist machbar“, sagt Winter, wenn auch natürlich alles andere als optimal. Zerteilen könne er sich nicht.

Es kann also sein, dass einige Veranstaltungen ohne Repräsentanten der Stadt über die Bühne gehen müssen. Bereits am Montag habe Winter mit der ehrenamtlichen Stadträtin Hildegard Knorr gesprochen und für die formellen Angelegenheiten eine Regelung gefunden. Wenn die Unterschriften von beiden Hauptamtlichen vonnöten sind, wird Knorr, gemäß der Hessischen Gemeindeordnung, den Ersten Stadtrat vertreten. Möser hat erst im September das Amt von Hubert Gerhards übernommen. Ihm sind die Fachbereiche Bürger, Ordnung und Verkehr, Planen und Bauen sowie die Stadtwerke unterstellt. Den Fachbereich Soziales teilen sich Winter und Möser, aufgrund anstehender Großprojekte wie dem Familienzentrum an der Sonnentauschule. Sollte Bürgermeister Winter aufgrund von Krankheit oder Urlaub in der Zeit ausfallen, wird Stadträtin Knorr die Amtsgeschäfte in Stellvertretung übernehmen. Die Abgeordneten zeigten sich sehr betroffen und wünschten Michael Möser eine baldige Genesung. (ror)

