Was tun, wenn’s kracht?

Personalmangel bei der Feuerwehr

+ © ror Matthias Groß (links) und Leith Aissa sind oft auf der A3 im Einsatz. © ror

Obertshausen - Die A3 hält die Freiwillige Feuerwehr Obertshausen ganz schön auf Trab. Seit Beginn der aktuellen Baustelle häufen sich dort wieder die Unfälle, und die Brandbekämpfer müssen oft technische Hilfe leisten. Von Rebecca Röhrich

Dabei fehlt es vor allem tagsüber an ehrenamtlichen Einsatzkräften. Es ist eng auf dem Streckenabschnitt der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Hanau. Täglich zwängen sich 133.000 Autos durch das Nadelöhr. Und auch ohne Großbaustelle zählt der Abschnitt zu den staureichsten Deutschlands. Unfälle sind auf der verengten Fahrbahn an der Tagesordnung. Die Polizei zählt seit Beginn der Bauarbeiten im Juli vier Schwerverletzte und 16 Leichtverletzte. Erst im September raste ein Sattelzug in der Baustelle in einen Kleinwagen. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt, mehrere Fahrzeuge hatten sich ineinander verkeilt. Ein Fall für die Freiwilligen der Feuerwehr in Obertshausen. Der Abschnitt gehört zu ihrem Zuständigkeitsbereich.

Gemeinsam mit den Kameraden aus Neu-Isenburg versuchen die Retter in so einem Fall, die Unfallstelle zu erreichen. „Wer zuerst vor Ort ist, hilft zuerst“, erzählt der stellvertretende Stadtbrandinspektor Leith Aissa. Er selbst war damals beim Einsatz vor Ort. Weil in der Baustelle der Platz für eine Rettungsgasse fehlt, vergehe oft wertvolle Zeit. Bei der Baustelle in Gegenrichtung im Jahr 2014 hätten sie auch schon mal das schwere Gerät zum Einsatz schleppen müssen. Für die großen Fahrzeuge war einfach kein Platz, ergänzt der hauptamtliche Zugführer Matthias Groß. Gemeinsam mit Leith Aissa sitzt er im Feuerwehrhaus in Hausen. Beide bestätigen: Die A3 und vor allem die Baustelle halten die Obertshausener Feuerwehrleute auf Trab. Etwa 30 Einsätze hatten sie in diesem Jahr auf der benachbarten Autobahn.

Mittlerweile seien 70 Prozent der Einsätze technischer Natur. Also Menschen aus verunglückten Fahrzeugen befreien oder auch Keller auspumpen, erzählen sie. Sie seien technisch gut ausgestattet, trotzdem hänge ihre Einsatzstärke von einem wichtigen Faktor ab: der Uhrzeit. Denn die Freiwillige Feuerwehr funktioniert – wie der Name schon sagt – auf dem Prinzip des Ehrenamts. Auf aktuell sechs Hauptamtliche kommen in der Stadt etwa hundert freiwillige Feuerwehrleute mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau.

Was in der Theorie nach freier Auswahl klingt, sieht in der Praxis ganz anders aus. Denn die Lebensumstände der Ehrenamtlichen haben sich in den letzten Jahrzehnten langsam verändert. Viele arbeiten nicht mehr in Obertshausen, sondern in Frankfurt oder Offenbach. Tagsüber könne man deshalb nicht mit ihnen rechnen. Das sei früher anders gewesen: Einst hätten viele bei der Stadt oder im Bauhof gearbeitet. „Ab 19 Uhr und am Wochenende haben wir kein Problem, genügend Leute zusammenzubekommen“, erzählt Groß. Werktags indes könnten sie öfter die Mindestmenge von drei Ehrenamtlichen bei Einsätzen nicht erfüllen. „Es kommt vor, das wir zu wenige haben“, sagt Groß.

Wer sich für eine Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr interessiert, kann sich bei der Stadtbrandinspektion unter der Nummer 06104/989130 melden. Grundsätzlich kann jeder der Feuerwehr beitreten. Auch ältere Helfer ab 50 Jahren sind willkommen. Auch im Bedarfsentwicklungsplan wird als Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel die Aufstockung der hauptamtlichen Feuerwehrleute von sechs auf neun empfohlen. „Das Problem ist bekannt, aber es gibt keine Lösung“, sagt der 50-Jährige. Denn hauptamtliche Stellen kosten Geld. Die Situation bereite ihm große Sorgen. Neulich habe es tagsüber einen Brandalarm im Einkaufszentrum an der Königsberger Straße gegeben. In so einer Gefahrenlage wäre eine Truppenstärke von 21 Mann nötig. Zum Glück ein Fehlalarm, denn 15 Freiwillige hätte die Feuerwehr nicht auftreiben können. Dann hätten Menschen in Not auf Hilfe aus den Nachbarkommunen warten müssen.