Gaststätte Gambrinus schließt nach mehr als 125 Jahren

Obertshausen - Weit mehr als hundert Jahre lang trafen sich die Obertshausener in der Gaststätte Gambrinus zum Bier trinken und Würfeln. Gemeinsam mit ihren Stammgästen erlebte die Wirtsfamilie die großen Momente der Weltgeschichte und die kleinen im eigenen Ort. Nun müssen sie sich verabschieden. Von Rebecca Röhrich

Der Windfang, der in die Gaststätte Gambrinus an der Waldstraße führt, ist eine Zeitschleuse. Denn im Gastraum der Familie Winter hat sich in den letzten Jahrzehnten wenig geändert. Holzvertäfelte Wände, Messinglämpchen über den Massivholztischen und an der Wand neben der Theke ein Regal für die Würfelbecher der Stammgäste. Sie sind von der Zeit gezeichnet, griffig und verfärbt, stecken aber fein säuberlich in dafür eigens angebrachten Vorrichtungen. Fähnchen mit Namen ordnen sie den Besitzern zu. Denn das Glück ist beim Obertshausener Gambrinus eine individuelle Angelegenheit; die Skat- und Würfelrunden sind das Herz der Wirtschaft. Doch damit ist bald Schluss.

Am 23. Dezember rollen die Würfel zum letzten Mal über die Tische, denn die Gaststätte macht nach mehr als 125 Jahren dicht. Das Haus wird abgerissen. „Das Herz tut schon weh“, sagt Wirtin Anita Winter und rückt einen Becher, der aus der Reihe tanzt, wieder zurecht. Sie war 38 Jahre alt, als sie mit ihrem Mann Heinz die Schenke übernahm. Die drei Söhne waren damals in der Pubertät. Die heute 73-Jährige selbst stammt zwar aus einem Gastronomiebetrieb mit Metzgerei, trotzdem war der Schritt zur eigenen Wirtschaft ein Abenteuer für die ganze Familie. Ihr Sohn Steffen Winter war damals 14 Jahre alt. „Ich wusste sofort, dass das etwas für mich ist“, erinnert er sich. Von Anfang an hat er mitgeholfen und später den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Das Abenteuer Selbstständigkeit glückte, das Geschäft lief gut. Anita Winter perfektionierte die Hähnchenbraterei und versorgt täglich viele Obertshausener mittags mit ihren knusprigen Broilern. Die Mitarbeiter der Firma Mayer orderten regelmäßig Sammelbestellungen für die Mittagspause.

Wer glaubt, in einer anständigen Wirtsstube ist es mit dem Gastraum getan, der irrt. Das Gambrinus war auch eine Heimat für Vereine. An den Toiletten vorbei führt ein langer Flur in den geräumigen Festsaal der Wirtschaft. An den langen Tischen wurde kräftig gezecht. „Hochzeiten, Fastnacht, Geburtstage – alles wurde bei uns gefeiert“, erinnert sich Steffen Winter. Von Ende November bis Heiligabend war das Lokal mit Weihnachtsfeiern ausgebucht.

+ Steffen Winter und seine Mutter Anita sind dankbar für die vielen schönen Jahre mit ihrer Wirtschaft Gambrinus. © ror Doch die Zeiten haben sich geändert. Das Gebäude ist marode, die Leitungen und Rohre müssten dringend ausgetauscht werden. Investitionen, die sich für die Eigentümerin nicht mehr lohnen. Seit dem Sommer wissen die Winters, dass der Pachtvertrag nicht mehr verlängert wird. „Es tut mir vor allem für die Stammgäste Leid, die uns so viele Jahre treu geblieben sind“, sagt Winter. Sie hätten gerne weitergemacht. „Wir gehen nicht gerne, wir müssen“, so der 50-Jährige. Die Gäste und Mitarbeiter waren es, die das Gambrinus ausgemacht hätten. Und wenn von der Einrichtung her die Zeit im Gambrinus stehen geblieben zu sein scheint, haben die Winters mit ihren Gästen stets auf die Welt hinausgeschaut. Als am 11. September 2001 die Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York flogen, saßen sie alle gemeinsam vor dem Fernseher.

Manchmal passierte es auch, dass die Weltereignisse ihren Weg ins kleine Wirtshäuschen fanden. Zum Beispiel, als die Mauer 1989 fiel. Da stand am nächsten Morgen ein Trabbi vor der Tür. Es waren DDR-Bürger, die sich in den Westen aufgemacht hatten. „Mein Vater Heinz hat sie dann zu uns ins Lokal eingeladen und mit ihnen auf die Wiedervereinigung angestoßen“, erzählt Winter.

Am 23. Dezember sagen die Winters Adieu, öffnen das Gambrinus ein letztes Mal. Dann gibt es, der Tradition vor Weihnachten verpflichtet, Freibier für die Stammgäste. Anschließend packen die Wirte die Erinnerungen ein und beenden eine Ära.