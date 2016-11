Helau statt Stau

Elf Babbscher eröffnen Kampagne mit Wahl des Lederbarons

+ © Prochnow, Michael Lederbaron Chris I. und Comtesse Eva Lotta grüßen die Narren. - Foto: M. © Prochnow, Michael

Obertshausen - Fastnachter sind Meister im Rauszögern.

Bei den Elf Babbschern hängt das vielleicht mit ihrem Motto für die jüngste Kampagne zusammen: „Aus dem Stau mit Helau“ wollen sie über die Autobahn brausen, doch ein Fastnachtszug auf der A3 würde derzeit in der Baustelle stecken bleiben. „Letzte Pilgerstätte vor Rom“ verhieß eines der vielen Verkehrsschilder, mit denen der Pfarrsaal St. Thomas Morus innen und außen dekoriert war.

Die bolivianische Gruppe Pachamama hatten es aus dem Amazonas nach Obertshausen geschafft – nicht aber die angekündigten Herrscher. Sie steckten noch am Offenbacher Kreuz, informierte Ex-Lederbaron Michael Schmitt den Moderator Sebastian Leinweber.

Also war noch Zeit für das siebenjährige Tanztalent Lena Sophie Hümer, das von Papa Andy trainiert wird. Mama Melanie feierte auch noch Wiegenfest, und „was kann es für eine echte Närrin Schöneres geben, als am 11.11. Geburtstag zu haben!“, stimmte Leinweber ein Happy Birthday an. „Wir erheben uns für die Tollitäten“, hob der Babbscher erneut an, bis er die Meldung bekam, dass die Erwarteten noch immer im Stau stehen, „aber ganz vorn“. Also noch etwas Zeit für Unterhaltung: In Gelb- Orange marschierten die Little Toros vom TC Kleinwallstadt aus der zweiten Bundesliga.

Weil die unbekannten Kandidaten immer noch irgendwo auf der A3 festsaßen, suchten Sprecher Leineweber und Präsident Andreas Murmann ein Paar aus dem Publikum aus: Wer ist Handwerker, Kickers-Fan, hat die neuesten Starwars-Folgen gesehen, steht auf Wintersport und ist Rudel-Mitglied und Orthopädie-Meister? – Ganz klar: Der neue Lederbaron heißt Chris I., Christopher Mayer. Dann suchten die beiden Narren Damen Ü30, die gut kochen können, eine Ballettausbildung und ein Haustier haben – da blieb nur Eva Lotta I. als Comtesse auf der Bühne, Eva Jakob. - M.