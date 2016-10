Helfen, solange es geht

Leonhard Gallei hat noch lange nicht genug, setzt sich auch nach seiner Pensionierung für andere ein

Oberamtsanwalt a.D. Leonhard Gallei kann es nicht lassen: Auch nach der Pensionierung hilft er weltweit mit unterschiedlichen Projekten benachteiligten Menschen.

Obertshausen - Mit 65 geht’s in die Rente, vor den Fernseher oder auf Kreuzfahrt. Das macht der Hausener Leonhard Gallei auch, aber eben noch viele Dinge mehr. Musik zum Beispiel, und das für verschiedene Hilfsprojekte. Zu seinem 75. Von Michael Prochnow

Geburtstag überließ er die Unterhaltung jedoch anderen Talenten.

Notenblätter statt Gesetzbuch: Mittwochs treffen sich die Juristen in ihrem Probekeller in der Dieselstraße – das hat sich auch mit der Pensionierung nicht geändert: Bandleader ist Richter a. D. Karsten Koch, er blies früher das Saxophon, spielt jetzt Bass, Ex-Richter Dieter Gußmann steht am Keyboard, der aktive Zivilrichter Thomas Gomille bedient Bass und Solo-Gitarre, Schlagzeuger ist Helmut Spitznagel, ein ehemaliger Vollziehungsbeamter. Der einstige Leiter der Wachtmeisterei am Amtsgericht, Helmut Heimberger, und Gallei spielen auch Gitarre und singen.

So gestaltet Hessens älteste Justiz-Band die „Justiz-Fastnacht“, begleitet Betriebsausflüge, rockt das Ministerium sowie Stadtfeste und tritt bei Geburtstagen mit Hits von Schlager bis Rock auf – stets für einen guten Zweck. So haben sie zum Beispiel auf einem Ausflugsschiff für das Offenbacher Schulprojekt Monte Redondo in Kolumbien und für die Verkehrswacht musiziert. Das kommt nicht von ungefähr, Gallei ist Mitglied und seit 2009 Vorsitzender des Vereins, der sich vor allem der Verkehrserziehung an Kitas und Schulen widmet.

Seine Erfahrung stellt er bei Verkehrsschauen mit Ordnungsämtern, ADAC, Fahrradclub und Polizei zur Verfügung, beurteilt Lichtverhältnisse, Standorte für Verkehrsschilder, Verbesserungen für Radfahrer. In Obertshausen sitzt er am „Runden Tisch Radfahren“. Gallei war Obmann der Justiz-Mannschaft, organisierte Fußballturniere und hat „immer gewonnen“. Geblieben ist der Fußballer-Stammtisch der Montagskicker in Bieber.

Als Oberamtsanwalt hat Gallei Bußgeldbescheide verhängt, wenn keine Garage eingeplant oder Parkplätze in ein Schwimmbad verwandelt wurden. Die Strafen flossen immer Vereinen zu. Und so ist es für den gebürtigen Niederschlesier bis heute selbstverständlich zu helfen. Er stammt aus Deutsch-Wartenberg im Kreis Grünberg, durch die Vertreibung gelangte die Familie 1951 über Dresden nach Berlin. Nach der Fachoberschule des technischen Zweiges begann er eine Beamtenlaufbahn bei der Bundesbahn, war Fahrdienstleiter im Schichtdienst. 1965 nahm er als Rechtspfleger-Anwärter in Frankfurt eine juristische Laufbahn auf, war in Hanau, Hünfeld und Fulda tätig. 1973 bestand er die Prüfung zum Amtsanwalt.

Ursprünglich war er nur für drei Monate an die Staatsanwaltschaft Offenbach abgeordnet – daraus wurden 30 Jahre. 1965 heiratete er erstmals und baute ein Haus bei Fulda. Nach seiner Scheidung 1979 wohnte er in Heusenstamm, vor zehn Jahren kam er durch seinen früheren Kollegen und Bürgermeister a. D. Josef Seib nach Obertshausen, seit zwei Jahren lebt Gallei in Hausen. „Er ist motiviert, sorgt für Stimmung und ist ein Organisationstalent“, lobt sein Stellvertreter in der Verkehrswacht, der Richter a. D. Norbert Habermann, den 75-Jährigen.

Der bat zum runden Geburtstag um Geldspenden für Monte Redondo. Und startete gleich den nächsten Traum: Kuba. Mit einem Kollegen und Einheimischen musizierte er dort in großen Sälen – natürlich um den einheimischen Talenten zu helfen.