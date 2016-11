Inklusion auf Rädern dank Rollstuhlbasketball

Unterwegs mit flotten Flitzern

Schnell und sportlich geht's beim Rollstuhlbasketball in der Waldschule zu.

Obertshausen - Rollstuhlbasketball gehört zu den wenigen Sportarten, die behinderte und nicht-behinderte Menschen gemeinsam betreiben können. Jetzt hatten die Waldschüler Gelegenheit, das schnelle Spiel auszuprobieren. Von Rebecca Röhrich

Wie kleine Murmeln sausen die Kinder mit ihren Basketballrollstühlen durch die Sporthalle der Waldschule. Sie dribbeln den Ball, jagen sich über das Feld und werfen Körbe, ganz wie im klassischen Basketball – nur eben im Sitzen. „Das ist wirklich toll, die Kinder bauen spielerisch Berührungsängste ab und lernen einen Sport kennen, den Behinderte und Nichtbehinderte zusammen ausüben können“, sagt Nicola Doschek und beobachtet das Spiel, dem sich die Kinder mit viel Ehrgeiz widmen. „Durch den Rollstuhl sind sie alle gleich“, fügt sie hinzu. Doschek ist die Schulsportleiterin an der Waldschule und hat bereits zum zweiten Mal das Projekt „Rollstuhlbasketball – Inklusion an hessischen Schulen“ nach Obertshausen geholt.

Dabei gehe es allerdings nicht darum, dass die Kinder nachempfinden, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, sondern vielmehr darum, Berührungsängste abzubauen. Denn tatsächlich ist nur ein Kind an der Schule auf den Rollstuhl angewiesen. Für alle anderen ist der Rollstuhl beim Spiel ein Sportgerät, wie zum Beispiel ein Fahrrad. Nur eben eines, das keinen ausschließt, das allen Menschen die Teilhabe am Spiel ermöglicht. Der Grundgedanke einer inklusiven Gesellschaft.

Bei den flotten Flitzern handelt es sich um spezielle Basketballrollstühle. Sie sind mit einem Schutz für die Füße ausgestattet, denn auf dem Spielfeld geht’s ordentlich zur Sache und die Kinder knallen beim Kampf um den Ball auch mal aneinander. Die Räder sind für die bessere Beweglichkeit schräg gestellt. Geleitet werden die Sportstunden von einem echten Profi. Sebastian Arnold von den Mainhatten Skywheelers betreut die Waldschüler während des Projekts. Er selbst sitzt nach einem Autounfall im Rollstuhl. Drei Tage ist er an der Waldschule zu Gast. Denn alle dritten und vierten Klassen sollen das Spiel ausprobieren können.

Bevor gespielt wird, üben die Grundschüler den Umgang mit dem ungewohnten Gefährt. Besonders rückwärts fahren ist nicht einfach. Und wer regelmäßig Rollstuhlbasketball spiele, bekomme kräftige Arme und einen beweglichen Oberkörper, weiß Doschek. Nach dem Spiel ist auch noch Zeit, um den Trainer ein paar Fragen zu stellen. „Kinder haben von sich aus wenig Berührungsängste und fragen alles, was ihnen in den Sinn kommt“, berichtet die Schulsportleiterin. Hemmungen hätten eher die Erwachsenen.

Auch deshalb sei es so wichtig, dass Kinder früh in Kontakt mit anderen Lebenswelten kommen, findet Doschek. Denn die Erfahrung würde sie bis in das Erwachsenenalter begleiten. Ein paar Fragen zum Schmunzeln seien auch immer dabei, erzählt sie. So wollten die Schüler wissen, ob Arnold auch im Rollstuhl schlafe. Aber es sei vor allem das Unvoreingenommene, Wertfreie, was sie bei den Kindern immer wieder beeindrucke. Eine Frage war nämlich auch, ob es Vorteile für gehbehinderte Menschen gebe. Arnolds Antwort: „Klar! Ich kann in Theater immer ganz vorne sitzen“. Fürs nächste Jahr hat die Waldschule das Rollstuhlbasketball-Projekt wieder gebucht. Dann darf auch das Lehrerkollegium mal ran. Die sind schon ganz neugierig und wollen unbedingt auch einmal diesen Sport ausprobieren. Unterstützt und finanziert wird das Projekt von der Unfallkasse Hessen.