Für eine gemischte Gesellschaft

Obertshausen - Wohnen und Mieten wird immer teurer in der Stadt. Grund ist die günstige Lage. Auf einen gemeinsamen Antrag von Bürgern für Obertshausen, CDU, SPD und Grünen hin soll die Stadt nun ein Konzept für bezahlbaren Wohnraum erstellen. Von Rebecca Röhrich

Die Wohnungsbedarfsprognose des Regionalverbandes macht es deutlich: Die Menschen zieht es immer stärker ins Rhein-Main-Gebiet. Wo nordhessische Landkreise einen starken Rückgang der Bevölkerung beklagen, herrscht eine hohe Wohnraumnachfrage in metropolnahen Regionen wie dem Kreis Offenbach. Dort wird der Bevölkerungszuwachs für den Zeitraum von 2014 bis 2030 auf sechs Prozent geschätzt. Nur für die Städte Frankfurt und Darmstadt erwartet der Verband ein noch höheres Bevölkerungswachstum.

Obertshausen muss in dem Zeitraum mit einem Anstieg des Wohnraumbedarfs von 17,3 Prozent rechnen. Und bereits jetzt übersteigt die Nachfrage das Angebot auf dem Wohnungsmarkt der Stadt. Die Folge sind steigende Mieten. Aktuell kommen zu einer Hausbesichtigung in Obertshausen 400 Interessenten, veranschaulichte Grünen-Abgeordnete Katy Walter die Situation in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Ein Konzept zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum soll dieser Entwicklung nun entgegengestellt werden. Wie berichtet, kam die Idee von den Bürgern für Obertshausen (BfO). Dem entsprechenden Antrag an den Magistrat schlossen sich allerdings CDU, SPD und Grüne kurz vor Beginn der SVV an.

Lediglich die FDP stimmte dagegen. „Bezahlbarer Wohnraum für alle ist ein Wunschtraum“, fand die liberale Fraktionsvorsitzende Elke Kunde deutliche Worte. Die Bezeichnung „bezahlbarer Wohnraum“ sei ihr zu unpräzise und sei zudem „hochgefährlich“. Mit dem Antrag werde lediglich eine „nicht-erfüllbare Wunschvorstellung“ geweckt. FDP-Abgeordneter Axel Kuhn legte nach und zeigte sich verwundert darüber, dass CDU und SPD sich einem „Schaufensterantrag der BfO anschließen“ würden. Mit der Meinung waren die Liberalen alleine. 32 Abgeordnete stimmten für den Antrag, nach dem die Verwaltung 10.000 Euro für ein Gutachten ausgeben darf. In diesem wird eine Wohnung als bezahlbar definiert, wenn die Kaltmiete 30 Prozent des regional durchschnittlichen Nettoeinkommens nicht überschreitet.

Die Stadtverwaltung wird nun eine Liste von Eignungskriterien erstellen und prüfen, welche Liegenschaften und Standorte im Stadtgebiet für den öffentlich geförderten Wohnungsbau geeignet wären. Ebenso soll sie potenzielle Wohnungsbaugesellschaften und private Investoren suchen, die als Vertragspartner infrage kommen. Auf städteplanerische Aspekte soll bei der Konzepterstellung weniger Rücksicht genommen werden. Geeignete Liegenschaften werden anschließend den Stadtverordneten in den Ausschüssen vorgestellt. Grundsätzlich soll die Entwicklung des Kreises bei der Ausarbeitung des Konzeptes berücksichtigt werden. Ein Aspekt, der vor allem den Sozialdemokraten wichtig ist. Auf Kreisebene werde aktuell über eine kreisweite Wohnungsbaugesellschaft diskutiert, so SPD-Fraktionschef Manuel Friedrich.

An so eine interkommunale Gesellschaft mag Rathaus-chef Roger Winter nicht so recht glauben, trotzdem hält er ein Konzept für notwendig. „Wir müssen schauen, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten“, kommentierte er den Beschluss. Mit einem solchen Konzept nehme man auch die Leute mit, die sich sonst nicht mehr mitgenommen fühlen. Dies sei in Zeiten von rechtspopulistischen Parteien wie der „Alternative für Deutschland“ wichtiger denn je.

