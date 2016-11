Noch mehr Waldkindergärten

Die Naturpädagogik der Obertshausener Awo ist gefragt

Die Kleinen der Waldkindergärten sind viel in freier Natur unterwegs und haben daran sichtlich Spaß.

Obertshausen - Kaum ein Unternehmen in der Stadt wächst zurzeit so kräftig wie die Abteilung Waldkindergärten in der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Obertshausen. Von Michael Prochnow

Musste sie vor ein paar Jahren noch um jeden Cent Unterstützung ringen, laufen mittlerweile fünf Einrichtungen dieser Art unter freiem Himmel. Und drei weitere stehen vor der Eröffnung. Wo Noah Scherbach, Finn Protzmann und Patricia Lindt auftauchen, werden sie gefeiert wie Popstars. Ob im koreanischen Seoul, in Japan oder daheim in Hessen – Kamerateams, Reporter und Regierungsvertreter umringen die Teenager aus Obertshausen. Die Drei waren die ersten „wilden Erdbären“ des im Jahr 2002 eröffneten Waldkindergartens an der Laakirchener Straße. Die Erfahrungen in der Natur haben sie geprägt, heute zählen sie zu den ersten Jugendwaldpädagogen im Land und gelten somit als echte Pioniere. Bereits mit 14 und 15 Jahren ließen sich Noah, Finn und Patricia bei Hessen Forst ausbilden. Heute sind sie 17 und 18 Jahre alt und gehören zu den Betreuern. Sie treffen sich einmal im Monat samstagvormittags, um Projekte wie „Senioren pflanzen für die Jugend“ zu besprechen. Außerdem unterstützen sie die Erzieher in den Sommerferien. Sie reisen nach Asien, halten Referate und leiten Seminare über Praxis und Philosophie der Entdeckungstouren bei Wind und Wetter. Im kommenden Sommer werden sie in Tansania erwartet.

Politiker, Erzieher und Praktikanten aus Südkorea besuchen ihrerseits die „Erdbären“, weil sie in ihrer Heimat das Obertshausener Konzept verwirklichen wollen. Gründerin Asha Scherbach definiert ihren Auftrag als „friedfertige Erziehung im Einklang mit der Natur“. Ihrer Erfahrung nach „können wir die Welt nur durch Bildung verbessern“.

Aufgrund des steinigen Wegs durch die Instanzen „dauert bei uns alles etwas länger“, sagt die Psychologin. Doch die neuen Gesetze zur Kinderbetreuung und das Bewusstsein der Eltern fördern die Entstehung von vier weiteren Standorten. Neben den „wilden Erdbären“ treffen sich mittlerweile die „wilden Rehkids“ in Lämmerspiel, die „wilden Erdlöwen“ und die „Wildgänse“ in der Alten Fasanerie in Hanau-Klein-Auheim sowie die „Kreuzkröten“ in Groß-Krotzenburg. 15 Jahre nach dem Start möchte Scherbach das kleine Jubiläum mit der Eröffnung von drei neuen Standorten feiern: Im Waldpark „Ste. Geneviève des Bois“, hinter dem Bolzplatz, soll ein Bauwagen eine weitere Einrichtung markieren. Mehrere Eltern haben ihre Sprösslinge bereits angemeldet, erfahrene Erzieherinnen stehen bereit. Und auch an der Tempelhofer Straße soll die Betreuung von 8.30 bis 12.30 für Dreijährige und bis 13.30 Uhr für Kinder ab vier Jahre laufen.

In Mühlheim soll ein weiterer Kindergarten im Bieber-Camp in Markwald entstehen, in Heusenstamm hinter dem Spielplatz gegenüber der evangelischen Kirche an der Frankfurter Straße. Das Mittagessen für alle Waldkindergärten liefert der Naturkostladen Karotte in Obertshausen. Die Betriebsgenehmigung vom Land Hessen für die Hausener Filiale liege vor, erläuterte Scherbach den interessierten Eltern bei einem Informationsabend im Horst-Warnecke-Haus. Wenn die politischen Gremien zustimmen, könnte es im Waldpark schon zum Schulhalbjahreswechsel losgehen. In den Nachbarstädten müssen noch die politischen Prozesse abgewartet werden.

Und die Obertshausener Waldkindergärten haben schon ein nächstes Projekt in Angriff genommen. Sie planen eine Schule unter naturpädagogischen Prämissen in Hanau-Mittelbuchen. Das Schulamt in der Brüder-Grimm-Stadt und das Hessische Kultusministerium seien sehr aufgeschlossen, berichtet Initiatorin Scherbach. Allerdings machen die Behörden gewisse Einschränkungen. Die Awo solle sich zunächst auf eine Grundschule beschränken, der Antrag müsse darum neu formuliert werden, berichtet Scherbach. Sie rechnet mit einer Eröffnung im Herbst 2017.

„Juristisch ist das Projekt bereits abgesegnet“, ergänzt die Leiterin, Rückzugsorte und Kompost-Toiletten seien amtlich genehmigt. Vier Lehrkräfte sind gefunden, zwei Dutzend Anmeldungen liegen für den Unterricht zwischen Baumgruppen und Bachlauf vor. Dort können die Schüler auch Beete anlegen, Kartoffeln setzen und Weizen aussäen, die Pflanzen hegen und die Ernte einholen.