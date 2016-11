Neue Einrichtung macht Bücherkiste zum Paradies für Leseratten

Im evangelischen Gemeindezentrum an der Schönbornstraße

Obertshausen - Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst öffnet die Bücherkiste im evangelischen Gemeindezentrum an der Schönbornstraße.

Und jetzt erstrahlt das kleine Paradies für Leseratten in neuem Glanz: Am „Living Room“, dem täglichen, offenen Treffpunkt, erhielten Armin Paul und sein achtköpfiges, ehrenamtliches Team nun eine neue Einrichtung. Christliche Literatur, Romane, Bildbände, Sach- und Kinderbücher stehen in der Einrichtung übersichtlich in einem Regalschrank. Dazu bietet die „Kiste“ Kreuze, Armbänder, Halsketten und Schlüsselanhänger für Gläubige. Bereits in den 1970er Jahren engagierte sich die Gemeinde in der Vermittlung von Lesestoff. Pfarrer Hartmut Eglinsky lobte die Auswahl als „Quelle der Inspiration“ und erinnerte an das „Buch der Bücher“: Mit der Gutenberg-Bibel begann in Mainz 1452 der Buchdruck. (M.)