Neustart in der Heimat

Familie Mutevelic floh aus Bosnien und kehrte zurück

Michael Nedko Mutevelic zog mit seiner Familie 1998 wieder in die bosnische Heimat.

Obertshausen - Die Flüchtlinge, die es in diesen Zeiten nach Europa zieht, sind nicht die Ersten. Während des Krieges in Bosnien-Herzegowina kamen in den 90er Jahren rund 380 000 Menschen nach Deutschland. Nicht alle sind geblieben. Von Michael Prochnow

Nedko, Amra und Aida Mutevelic zum Beispiel, sie lebten eine Weile in der Feldbergstraße in Obertshausen. Im nordbosnischen Doboj ging es ihnen bis zum Ausbruch des Krieges ganz gut. Nedko Mutevelic arbeitete als Rechtsanwalt, seine Frau Amra als Hautärztin. Dass sie als Angehörige der muslimischstämmigen Bevölkerung nicht bleiben konnten, wurde ihnen 1992 klar. Die Familie folgte über Zagreb Kontakten nach Frankfurt. Amra konnte in einem Altenheim arbeiten, nur als Pflegehelferin allerdings, und mit dem kargen Gehalt mussten die beiden und die Tochter Aida zunächst auskommen.

Die Landsfrau in der Leitung des Hauses besorgte den Bosniern auch eine Unterkunft – eines der Zimmer in einem Reihenhaus an der Kita Regenbogen. Die Tochter Aida fühlte sich in ihrer Klasse in der nahen Sonnentauschule sehr wohl, der Papa erhielt eine Stelle in einem Supermarkt in Frankfurt. Als Kassierer stellte er mehrmals Ladendiebe. Einer hat ihm eine Rippe gebrochen, ein anderer ist ihm entwischt. Einen aber schnappte Nedko und forderte die 100 Mark Strafe ein. „Der junge Mann hatte das Geld nicht dabei“, erzählt der Anwalt. Also habe er dem Gauner den Reisepass als Pfand abgenommen. „Dafür habe ich eine Menge Ärger von der Ordnungspolizei bekommen“, berichtet Nedko mit einem Lächeln im vierten Stock eines Wohnblocks an der Zagrebacka in Sarajevo.

An den Wochenenden hat er für einen Raumausstatter renovierte Wohnungen gereinigt. Die Mutevelics lebten noch an der Wall- und an der Mailänder Straße in Frankfurt. Stets war ihnen klar, dass sie zurück in ihre Heimat wollten. „Am 16. August 1998 fuhren wir zurück“, weiß der Anwalt noch genau. Zuerst zogen sie nach Bugojono in Zentralbosnien zu seinen Eltern, dann in eine Wohnung im siebten Stock eines Hochhauses. Das Appartement, das sie von der Stadt erhalten hatten, mussten sie wieder abgeben, als andere Rückkehrer eintrafen. Als Nedko und Amra ihr Haus in Doboj betreten wollten, das der serbischen Republik zugeschlagen ist, wurden sie mit Waffen bedroht.

Also kauften sie mit seinem Schwager ein Haus im Sarajevoer Stadtteil Pofalici. Nach dessen Tod wechselte die Familie die Wohnung erneut. Seit 2007 ist Nedko Notar im Stadtteil Novi Grad, beurkundet auch Verträge mit arabischen Geldgebern, die Firmen gründen, um in Bosnien-Herzegowina Grund und Immobilien kaufen zu können. Amra war in der Hauptstadt in einer privaten Poliklinik tätig, bevor sie 2008 eine eigene Hautarztpraxis eröffnete – heute die modernste in ganz Bosnien. Tochter Aida hat in Sarajevo die Schule beendet, studierte Englisch und Literatur. Sie unterrichtete im SOS-Kinderdorf und an Schulen. Seit dem vergangenen Jahr hat sie eine feste Stelle als Englisch-Lehrerin in der Türkisch-Internationalen Schule.

Die Kontakte nach Obertshausen gingen nach und nach verloren. Einige Landsleute im Haus an der Feldbergstraße sind dem 60-Jährigen aber im Gedächtnis geblieben. Doch besonders eine Springform erinnert die Mutevelics an die „liebenswerte Kleinstadt“. Die hat Nedko aus dem Sperrmüll gefischt. „Das Metall war verbrannt, aber sonst ganz neu“. Tagelang schrubbte er die Pfanne, auch heute noch bereitet er mit Amra meistens in dieser Form die Pita, die bosnischen Teigkringel mit Käse, Kartoffel- oder Kürbiswürfeln zu.