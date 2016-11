Straßenbeitragssatzung ab 2017: Gebühren statt Steuern

Stadt beteiligt sich mit 25 Prozent/Bürger dagegen

Obertshausen - Nun ist auch der letzte offene Punkt der unumgänglichen Straßenbeitragssatzung geklärt. Die Stadt beteiligt sich an der Sanierungsgebühr mit 25 Prozent. Damit waren alle Fraktionen einverstanden – nur die Bürger für Obertshausen stimmten dagegen. Von Rebecca Röhrich

Jetzt ist es beschlossene Sache: Ab dem 1. Januar 2017 tritt die Satzung zur Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge in Kraft. Bereits im Juli dieses Jahres hatten sich die Abgeordneten für ein Modell entschieden, dass den Bürgern öfter kleine Beiträge und nicht eine große Summe Geld für die grundhafte Erneuerung der Straßen abverlangt. Am Donnerstagabend stimmten Grüne, SPD, CDU und FDP einer vom Magistrat vorgelegten Mustersatzung zu. Sie sieht eine Beteiligung der Gemeinde von 25 Prozent vor. Damit folgt die Stadt der Empfehlung von Experten. „Ein höherer Gemeindeanteil würde ein Haushaltsloch von knapp einer halben Million Euro erzeugen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Manuel Friedrich.

Die Große Koalition ist sich einig: Wiederkehrende Straßenbeiträge sind das „kleinere Übel“. Und um eine finanzielle Beteiligung der Bürger komme man nicht herum, wenn man den sich aus den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG) ergebenden Pflichten nachkommen wolle. So versuchten die Politiker, der Situation etwas Positives abzugewinnen. „Immerhin sind die Gebühren zweckgebunden“, fand Elke Kunde, die Fraktionsvorsitzende der FDP. Eine Steuererhöhung habe den Nachteil, dass sie für alles verwendet werden könnte. Und auch die SPD sieht ihren sozialdemokratischen Anspruch berücksichtigt. „Die Satzung ist eine Gebühr, die nicht an Mieter weitergegeben werden kann“, sagte Werner Friedrich, Abgeordneter der SPD. Eine Erhöhung der Grundsteuer hingegen hätte umgelegt werden können.

Mehr zum Thema: Klarheit bei Straßenbeiträgen „Gerechte Lösung“ Lasten auf mehreren Schultern Bürger sollen Bescheid wissen Der Entscheidung war viel Rechnerei vorangegangen. Der vorliegende Vorschlag ist laut Schwarz-Rot für alle Beteiligten die beste Lösung. Friedrich rechnete vor: Bei einem Anteil der Gemeinde von 25 Prozent liegt der Anteil der Grundstückseigentümer bei 75 Prozent. Die müssten bei einer Grundstücksgröße von 600 Quadratmetern 72 Euro Straßenbeiträge im Jahr bezahlen. Liege der Anteil der Stadt indes bei beispielsweise 40 Prozent, müsste der Grundstückseigentümer 57,60 Euro bezahlen. Der Unterschied sei mit 14,40 Euro relativ gering für den Bürger.

Anders sieht es hingegen für den städtischen Haushalt aus: Würde sich die Stadt an den Straßenbeiträgen zu 40 Prozent beteiligen, wäre damit der Haushalt 2017 mit rund 900.000 Euro belastet. Bei den beschlossenen 25 Prozent seien es nur rund 570.000 Euro. Es wundert also nicht, dass der Änderungsantrag der Bürger für Obertshausen (BfO), der eine Gemeindebeteiligung von 50 Prozent vorschlägt, nicht gut ankam. Anthony Giordano, Fraktionsvorsitzender der CDU, fand deutliche Worte: „Bei diesem Antrag handelt sich um reinen Populismus“, ärgerte er sich. Klar klinge eine höhere Beteiligung der Stadt zunächst für den Bürger besser, fügt Manuel Friedrich hinzu. In der Realität sei dies aber aufgrund der Haushaltslage nicht machbar. Er hält den Antrag der BfO deswegen für „unseriös“.

Die Große Koalition schätzt die Kosten für die grundhafte Sanierung der Straßen in den nächsten drei Jahren auf rund zehn Millionen Euro. Nächstes Jahr sollen die Arbeiten beginnen. Auf der Prioritätenliste stehen Georg-Kerschensteiner-Straße, Bürgermeister-Kämmerer-Straße, Bürgermeister-Mahr-Straße und Dreieichstraße. Die Kosten werden insgesamt auf 2,28 Millionen Euro geschätzt. Verwaltungschef Roger Winter freute sich, dass das „unerquickliche Thema“ nun beschlossene Sache ist.

