Radelnder Räuber entreißt Frau das Handy

Zeugen gesucht

Rodgau - Nach einem Raubüberfall in Dudenhofen ist die Polizei auf der Suche nach einem etwa 16 Jahre alten Radfahrer.

Gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr wartete eine junge Frau laut Polizei in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Dudenhofen an einer Haltestelle auf den Bus. In der Hand hatte sie ihr Handy. Ein etwa 16-jähriger Radfahrer fuhr mit seinem Rad an ihr vorbei und entriss der überraschten Frau das Smartphone. Der Täter war laut Polizei schlank, hatte eine Brille mit einem schwarzen Rahmen getragen und war mit einem dunklen Kapuzenshirt bekleidet. Er fuhr auf einem schwarz/weißen Mountainbike mit grüner Aufschrift. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden. (dr)

