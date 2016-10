Verbindung zwischen A3 und B45 für eine Nacht gesperrt

Arbeiten an Markierungen und Leitplanken

Rodgau - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird die Verbindungsrampe zwischen der A3 und der B45 komplett gesperrt.

Um Arbeiten an den Fahrbahnmarkierungen und den Leitplanken durchzuführen, wird die Verbindungsrampe von der A3 zur B45 komplett gesperrt. Ab Donnerstagabend, 27. Oktober, um 23 Uhr sind die Bauarbeiter in Fahrtrichtung Dieburg am Werk. Die Sperrung dauert bis Freitagmorgen um 5 Uhr an. Die ausgeschilderte Umleitung führt den Verkehr über die A3, die Anschlussstelle Seligenstadt und über die L3121 zur Anschlussstelle Rodgau-Mitte. (dani)

