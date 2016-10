Drohende Schließung: Wildtierstation hofft auf Güterichter

Dudenhofen - Die Wildtierauffangstation in Dudenhofen und das Veterinäramt des Kreises Offenbach wollen ihren Streit in einer gerichtlichen Mediation beilegen. Mehr als 47.000 Unterzeichner einer Online-Petition setzen sich für einen Erhalt der Station ein. Von Ekkehard Wolf

Der Verein „Wildtierarche“ nehme das Angebot eines Mediationsverfahrens an, teilt dessen Vorsitzende Petra Kipper auf Anfrage mit. Der Kreis Offenbach habe dieses Verfahren vorgeschlagen. Der Verein strebe nun an, die Duldung der Auffangstation bis zum Abschluss der Mediation zu verlängern. Seit 31. Juli darf die Station keine Tiere mehr aufnehmen. Das Veterinäramt duldet die Einrichtung noch bis Ende Oktober. Der Kreis sei „nach wie vor guten Willens (...) die Angelegenheit gütlich zu erledigen“, teilte Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger vor zwei Wochen auf Anfrage der Grünen im Kreistag mit.

Der Kreis hatte es abgelehnt, eine „Erlaubnis zum Halten von Tieren in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung“ zu erteilen. Als Gründe nennt Claudia Jäger unter anderem „mangelnde geeignete Räumlichkeiten für die Unterbringung der Tiere sowie fehlende Sachkunde für verschiedene Tierspezies“. Seit ungefähr 30 Jahren kümmert sich Petra Kipper ehrenamtlich um Wildtiere. In der Auffangstation an der Kronberger Straße fanden allein im vergangenen Jahr rund 700 Wildtiere eine vorläufige Bleibe.