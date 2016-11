Einbruch von der Straßenseite

Zeugen gesucht

Ober-Roden - Dreiste Einbrecher stiegen am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus an der Mainzer Straße ein. Sie hatten zwischen 16.45 und 18.45 Uhr ein zur Straße zeigendes Fenster aufgehebelt und mehrere Zimmer durchsucht.

Die Diebe stahlen neben Geld ein Collier und eine Münzsammlung und verschwanden vermutlich durch die Terrassentür. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden. (lö)

