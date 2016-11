Albrecht Schöne erhält

Seligenstadt - Für sein Werk „Der Briefschreiber Goethe“ erhält Albrecht Schöne den mit 10 000 Euro dotierten Einhard-Preis.

Der Göttinger Germanist biete „keinen Ausschnitt von Goethes Leben, sondern einen mit dem Brieföffner hergestellten Querschnitt“, so die Begründung der Einhard-Stiftung in Seligenstadt. Aus 14 700 überlieferten Briefen hat er neun ausgewählt, die Johann Wolfgang von Goethe als Dichter, Liebenden, Politiker oder Naturphilosophen zeigen. Mit dem alle zwei Jahre verliehenen Preis erinnert die 1998 gegründete Stiftung an Einhard (770 bis 840), Berater und Biograf Karls des Großen. Zu den bisherigen Trägern zählen Margot Friedlander, Eberhard Weis, Otto Pflanze und Joachim C. Fest. Verleihung ist am 11. März. J dpa.