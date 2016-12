„Aus der Patsche geholfen“

Vor 20 Jahren drohte der Wasserbau abzurutschen

Seligenstadt - Hätten wir nicht beste Kontakte zu unseren geschätzten Freunden in der Partnerstadt Brookfield - unsere Beziehungen zu den Amerikanern wären wohl inzwischen eingeschlafen, nachdem sie sich über die Jahre hinweg merklich abgekühlt hatten. Von Michael Hofmann

Das war lange bevor der Zeitgeist Donald Trump im November in den US-Präsidentensessel spülte so. Vor gut 20 Jahren dagegen waren viele Seligenstädter noch regelrechte USA-Fans - aus gutem Grund. Als das Weltklima noch besser, die www-Digitalisierung nur eine böse Drohung („Big brother ist watching you“), und Bill Clinton US-Präsident war, da hegten und pflegten die Seligenstädter beste Beziehung zu „ihren“ Amerikanern. Das waren in erster Linie die in Hanau stationierten Pioniere der US-Streitkräfte. Die „Amis“ waren als Gäste bei Geleits- und anderen Festen sowie Märkten stets willkommen, waren ihrerseits auch stets zur Stelle, wenn die Einhardstadt Unterstützung brauchte. Außerdem liebten die GIs die „crazy people“, die in der Karnevalshochburg Seligenstadt am Rosenmontag so herrlich feiern konnten.

+ Hanauer US-Pioniere errichteten auf Höhe des Palatiums einen provisorischen Ponton-Brückenkopf als Anlegestelle. © p Die Älteren werden sich erinnern: Im August 1996, also vor nunmehr 20 Jahren, verhieß ein fünf Zentimeter breiter Riss quer über den 28 Meter breiten Parkplatz am Wasserbau am Mainufer nichts Gutes. Die Stadtverwaltung war besorgt. Wenige Tage später hatte der Riss sich um drei Zentimeter verbreitet - nun herrschte höchste Alarmstufe. Experten gaben sich die Türklinke in die Hand, Gutachter wurden beauftragt, Probebohrungen vorgenommen. Die Kosten wurden auf mehrere hunderttausend Mark geschätzt. Um weiteren Wasserdruck des Mains auf die Ufermauer und das komplette Abrutschen der Parkfläche zu vermeiden, war eine umfangreiche Sanierung unumgänglich. Die Planung sah eine Stahlbetonwand und 20 acht Meter lange Trägerbalken sowie einen 40 Kubikmeter-Wall aus Wasserbausteinen vor.

Problem: Wie konnte die Stadt in der Sanierungsphase den Wasserbau, Anlegestelle für die Fahrgastschiffe, ersetzen? Bauhofchef Albert Kemmerer, der seit Jahren beste Beziehungen zu den Amerikanern pflegte, war sicher: „Die Hanauer Amerikaner sind immer da, wenn Not am Mann ist. Die helfen uns.“ In der Tat: Nachdem die Baustelle abgesichert, das Gelände gesperrt und die Genehmigung des Wasser- und Schifffahrtsamts eingeholt war, wurden Bürgermeister Rolf Wenzel und Kemmerer aktiv. Die Hanauer US-Soldaten sagte prompt unbürokratische Hilfe zu.

Ein halbes Dutzend Helfer des 130. Pionier-Bataillons („Engineer Brigade“) rückte an, um auf Höhe des Palatiums einen provisorischen Ponton-Brückenkopf als Anlegestelle für die Passagierschiffe zu errichten. Unter der Leitung von Sergeant First Class Jeff Warwick und Staff Sergeant Lary Galinski hatten die Brückenbau-Spezialisten wenig Mühe. Mit einem Motorboot wurden die Teile in die richtige Position manövriert und miteinander verankert. Die Schräge zwischen Ponton und Uferböschung wurde mit einer Alu-Rampe überbrückt.

Sergeant First Class Jeff Warwick, der schon zu Zeiten des Kalten Kriegs mehrere Male in Deutschland gewesen war, fasste den Einsatz kurz und knapp zusammen: „No problem, boys!“ Das Provisorium hatte bis Ende Oktober Bestand, dann bauten die US-Jungs ihre Hilfsbrücke wieder ab. Die Presse berichtete damals in Wort und Bild über den Abschluss der Hilfsaktion, hielt fest, wie Bürgermeister Wenzel und Bauhofchef Albert Kemmerer sich bei der Einheit bedankten, „die uns aus der Patsche geholfen hat.“ Zu den Anstecknadeln („Seligenstadt-Sticker“) gab es einen großformatigen Bilderrahmen mit Fotos von der Hilfsaktion sowie ein Dankschreiben an Commander Ronald Johnson.

In jener Zeit lebten tausende US-Bürger in der Region. Allein in Aschaffenburg waren 4500 Soldaten stationiert. Die GIs, wie sie gerufen wurden, waren auch für die Menschen in Würzburg, Wertheim, Hanau und Babenhausen Nachbarn in der Nachkriegszeit. Das war nicht immer konfliktfrei, stärkte aber das gegenseitige Verständnis. Nach dem Mauerfall im Jahr 1989 entfiel der Grund für die Stationierung der US-Streikräfte. Schon 1992 zogen die ersten Truppen aus unserer Region ab.