Breitband: Froschhausen derzeit ohne Chance

„Das Verfahren hat sich damit erledigt"

Seligenstadt - „Natürlich ist nachvollziehbar“, erklärt Landrat Oliver Quilling, „dass Seligenstadt mit der aktuellen Situation in Sachen Breitbandausbau nicht zufrieden ist, weil es für den Stadtteil Froschhausen derzeit keine Lösung von der Telekom gibt.“

Doch werde der Kreis die Stadt Seligenstadt nach Auslaufen der Verträge mit OR Network im Jahr 2019 in jeder Hinsicht unterstützen, damit Froschhausen ebenfalls vom schnellen Internet profitieren kann. „Das ist auch in unserem Interesse und dies habe ich Bürgermeister Dr. Daniell Bastian bereits zugesagt.“ Fakt ist aber, dass das Ausschreibungsverfahren des Kreises sich nur auf die Gebiete beziehen konnte und durfte, die noch nicht mit Internet versorgt sind. Alles andere sei nicht zulässig, „weil überall dort, wo der Markt Angebot und Nachfrage regelt, keine Steuergelder eingesetzt werden können“, erläutert Quilling. Und in Froschhausen existierten bereits zwei Anbieter. Damit andere Anbieter zum Zuge kommen können, müssen die Verträge auslaufen oder gekündigt werden, zumal jeder Anbieter auf eine eigene Technik setzt. Insofern sei die Situation in Mainhausen und Froschhausen nur teilweise miteinander vergleichbar.

Mainhausen habe den Vertrag mit OR Network, der nur bis Oktober 2018 läuft, fristgerecht gekündigt. Für dieses Gebiet hat die Telekom Eigenausbau angekündigt und kann es 2018 mit ihrer Verteilertechnik ausbauen. Der Vertrag für Froschhausen kann frühestens 2019 regulär gekündigt werden, „das liegt außerhalb des Planungszeitraums des Ausschreibungsverfahrens, und für Froschhausen hat die Telekom unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch keinen Eigenausbau vorgesehen.“ Eine unternehmensinterne Entscheidung der Telekom, die auch das wirtschaftliche Risiko trägt, ergänzt der Landrat.

Denn am Ausschreibungsverfahren des Kreises selbst habe sich in der letzten Konsequenz nur noch die Telekom beteiligt und im Rahmen des Verfahrens erklärt, dass sie die betreffenden Gebiete – im zulässigen Ausschreibungsgebiet – und damit fast den gesamten Kreis in Eigenregie und vollständig aus eigenen finanziellen Mitteln mit Breitband versorge. „Ein zuschlagsfähiges Angebot im Sinne des Vergaberechtes für die ausgeschriebene Versorgung gibt es damit nicht mehr. Das Ausschreibungsverfahren hat sich damit erledigt. Dies heißt aber auch im Umkehrschluss, den Kommunen entstehen keine Kosten, es werden keine Steuermittel notwendig.“

„Wir können keinen Anbieter dazu zwingen, in einem Ausschreibungsverfahren ein Angebot abzugeben“, führt der Landrat aus: Die betroffenen Kommunen seien aber seit August 2015 mehrfach darauf hingewiesen worden, sich mit dem Fördermittelgeber und den Netzbetreibern mit Blick auf die Verteilerproblematik zu einigen, um einen Ausbau möglich zu machen. Dies sei nicht im erforderlichen Maße erfolgt. Und damit fehle eine Voraussetzung, um das Gebiet rechtzeitig mit in die Planungen einbeziehen zu können. „Es ist aber durchaus vorstellbar, dass die Telekom oder ein anderer Betreiber gesprächsbereit ist, wenn Seligenstadt mit den Betreibern vor Ort über weitere Eigenausbaupläne nach Ablauf der Verträge mit OR Network verhandelt. Wir werden, wie bereits gesagt, die Stadt dabei bestmöglich unterstützen.“ (mho)

