René Rock führt die Kreis-FDP

Seligenstadt - Einstimmig haben die Mitglieder des FDP-Kreisverbands Offenbach-Land auf ihrer Mitgliederversammlung den Seligenstädter und Landtagsabgeordneten René Rock als Vorsitzenden des Kreisvorstands wiedergewählt.

+ René Rock © p

Als 1. stellvertretender Vorsitzender wurde Matthias Schmidt, Ortsverband Langen, als weitere stellvertretende Vorsitzende wurden Daniell Bastian, Bürgermeister von Seligenstadt, und Elke Kunde, Vorsitzende des Ortsverbands Obertshausen, gewählt.



In seiner Ansprache bezog sich Rock auf das Ergebnis der Kreistagswahl bei der Kommunalwahl 2016, wo die FPD 7,3 Prozent erzielte und teilweise zweistellige Ergebnissen in den Kommunen einfuhr. „Das war super, und ich möchte jedem für diesen großen Einsatz danken“, sagte Rock. Die Bundestagswahl 2017 bezeichnete er als „Schicksalswahl“. Deutschland sei komplett auf dem falschen Weg. „Unser Wohlstand wird mit Füßen getreten, die Freiheit des Einzelnen gilt nichts mehr, Wirtschaftskraft und soziale Marktwirtschaft werden immer mehr eingeschränkt. Es wird Zeit, dass unsere liberale Stimme in den Bundestag zurückkehrt!“ (mic)