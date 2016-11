40 Aussteller beim Hobbykünstlermarkt im Riesen: Adventskranz aus der Schachtel

+ © Hampe, Axel Künstlermarkt-Initiatorin Rosi Albert (rechts) zeigte kalligrafische Arbeiten. © Hampe, Axel

SELIGENSTADT - Erstaunlich, wie kreativ manche in ihrer Freizeit sind. Statt die Beine hochzulegen, entwickeln sie Ideen für Exponate, die sie selbst gestalten und die oft auch noch nützlich sind. Von Sabine Müller

Die ganze Bandbreite ihres Schaffens zeigten rund 40 Aussteller am Wochenende im Riesen. Der 19. Hobbykünstlermarkt war eine Fundgrube für Geschenke – nicht nur zum Weihnachtsfest.

Rosi Albert hatte sich gewünscht, dass Ex-Bürgermeister Rolf Wenzel die Ausstellung am Samstagvormittag im Riesensaal eröffnet, und dieser ließ sich nicht lange bitten. Schließlich, meint die Initiatorin, habe er sie vor 19 Jahren unterstützt bei ihrem Anliegen, den vielen Hobbykünstlern in der Stadt eine Plattform für ihre Kreationen zu bieten. Anfangs waren es 28, sieben von ihnen sind noch unter den 40 Ausstellern in diesem Jahr, einschließlich Albert, die kalligrafische Arbeiten zeigt. Da einige altershalber ausschieden, hatten auch Auswärtige die Chance, sich am Samstag und Sonntag bei freiem Eintritt unter dem Motto „Advent in Seligenstadt – kreativ mit Herz und Hand“ vorzustellen.

Zu ihnen gehört Miriam Brückner aus Mömbris mit ihrer Papierkunst, die sie im Großen Saal präsentiert. Aus ihren dekorativen Schachteln entfaltet sich sogar ein Adventskranz: ein originelles Mitbringsel in der Vorweihnachtszeit. Dagegen schmückt man sich gern auch selbst mit den Entwürfen aus Halbedelsteinen von Maria Millitzer, Smaragde und Rubine von Mineralienmessen in Frankreich verwendet Judy Kumpe für ihre Ketten und Ohrringe, nicht so wertvoll, aber witzig ist der Unikat-Schmuck aus dem vielfältigen Werkstoff Polymer Clay von Sabine Pleines. Daneben zeigt Simone Stillger Brandmalerei auf hölzernen „Zwiwwelbrettchen“. Eine geniale Erfindung steht am Stand von Ingrid Müller: Die „Tasche in der Tasche“ für den schnellen Handtaschenwechsel. Marianne Klotz nutzt die Ausstellung ihrer Topflappen und Deckchen aus luftigen Maschen zur Arbeit und häkelt schon das nächste Teil. Männliche Teilnehmer sind in der Minderheit, doch die filigranen Tiffany-Arbeiten von Wolfgang Remann müssen sich nicht verstecken, seine Nachbarin Annelie Heinz hat schon eine Stammkundschaft für ihre bunt-geringelten Wollsocken. „Die gehen besonders gut“, sagt sie. Schöne Geste nicht nur zur Weihnachtszeit: Der Erlös kommt der Hilfsorganisation „pro interplast Seligenstadt“ zugute. Guruta Wolf, die im Foyer unter anderem Traubengelee mit Zimt anbietet, spendet ihre Einnahmen an das Kinderhospiz Bärenherz.

Der Markt ist für viele eine feste Größe im Jahreskalender, ergänzt den Bummel über den Adventsmarkt und die Veranstaltung „Advent im Kloster“ mit Exponaten der Profis. Auch anspruchsvoll, aber preiswerter ist das selbstgefertigte Kunsthandwerk im Riesen. Durch japanisches Seidenpapier verbreiten die Glaslampen von Ursula Walter warmes Licht, „dufte“ sind die Seifenketten von Ute Zeiger. Anita Heinzinger ist praktischer Natur, was ihre handgenähten Taschen für runde Kuchenbehälter und Salatschüsseln beweisen, ebenso Silvia Jung. Ihre „Leseknochen“ stützen je nach Bedarf Buch oder Nacken. Viele Wärmekissen hat Ursula Christoffel-Wagener gemacht und mit Raps, Hirse und Zirben gefüllt: Gut, um zur Ruhe zu kommen. Die uralte Raku-Brenntechnik wenden Irmgard Wagner, Jutta Hankel und Rosmarie Wanner an, die vor der Bühne ihre expressiven Gefäße, Schmuckstücke und Gartenkeramik ausgebreitet haben.

Außerdem waren folgende Aussteller dabei: Horstwerner Back, Silvia Bischof, Egon Breul, Carmen Caciauna, Olga Ceccarelli, Hannelore Folger, Eva Gerth, Irmgard Glaab-Laurentsen, Ruth Grün, Hedi Heeg, Anita Heinzinger, Martin Hoffmann, Jasmin Holzgreve, Karolin John, Irmentrud Kraus, Eva Lieblein, Eva Lindhuber-Klein, Silvia Mühlhauser, Walburga Rubin, Susanne Tauber, Margitta Winkler und Erika Winter.