Grenzgang „eine gute Sache“

Rund 200 Teilnehmer bei Jubiläumsveranstaltung

+ © Hampe Gut 200 Spaziergänger aller Altersgruppen waren beim Jubiläumsgrenzgang dabei. Um von allen gehört zu werden, musste Rolf Wenzel (rechts) zum Megaphon greifen. © Hampe

Seligenstadt - Früher dienten Grenzgänge der Kontrolle, ob Grenzsteine verrückt oder gestohlen wurden. Von Sabine Müller

In Seligenstadt bieten sie seit 25 Jahren die Möglichkeit, bei einer kleinen Wanderung die Heimat zu erkunden und darüber ins Gespräch zu kommen – auch mit den Stadtverordneten. Bei schönstem Herbstwetter ging es in diesem Jahr entlang der Gemarkungsgrenzen von Klein-Welzheim. Der Grenzgang verlief zwar auf dem Weg seines Vorgängers im Jahr 2012, hatte jedoch durch das 25-Jahr-Jubiläum einen anderen Schwerpunkt. So durften sich der Initiator, Bürgermeister Rolf Wenzel a. D. und der SPD-Ortsverein, der seit 2004 die Organisation übernommen hat, über viele Gratulanten zu dieser interessanten Veranstaltung freuen. Wenzel wiederum setzte seine Unterstützer ins rechte Licht. Die Jagdhornbläser etwa waren bereits 1993 dabei und stimmten auch dieses Mal die rund 200 Teilnehmer, die sich bei der Sportvereinigung Seligenstadt an der Zellhäuser Straße versammelt hatten, auf die sechs Kilometer lange Runde durch den Stadtwald ein. Rolf Wenzel listete in seiner Begrüßung alle Forstleute auf, die die Grenzgänge fachkundig begleiteten, erinnerte an die Ausführungen der Stadtarchivare Marcellin Spahn und Dieter Burkhard sowie des versierten Biologen Franz Baier, der in Landschaft und Natur der Umgebung zuhause war.

Als „äußerst engagiert und kreativ“ bei der Vorbereitung der Touren hob Wenzel den damaligen Bauhofleiter Albert Kemmerer, den Leiter des Umweltamtes, Peter Fischer, und Hauptamtsleiter Dieter Lamprecht hervor. Garant für die Verpflegung der Grenzgänger sind die SPD-Mitglieder Jürgen Euler und Patty Thoma. Nach Auskunft von Rolf Wenzel wurde die Veranstaltung anfangs in allen drei Seligenstädter Stadtteilen angeboten, so dass am Sonntag bereits der 46. Grenzgang stattfindet. Treuester Teilnehmer ist Heimatbundchef Richard Biegel, der in 25 Jahren 24 Mal mit von der Partie war und für die heiteren Beiträge – diesmal die Ballade vom lustigen Försterleben – zuständig ist, derweil die Wanderer flotten Schrittes durch das goldene Herbstlaub rascheln.

Das schöne Wetter, erfährt man, hat manchem noch Unentschlossenen Beine gemacht. In Waldabteilung 111 berichtet der stellvertretende Leiter des Forstamtes Langen, Michael Löber, dass die Bewirtschaftung des Forstes von Nadel- zu Laubholz übergeht. Hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg zur schnellen Holzgewinnung vor allem auf Kiefern gesetzt, so müssen diese in den kommenden Jahrzehnten Buchen und Eichen weichen, die hier gut gedeihen.

Stopp am Waldrand mit Blick auf Klein-Welzheim. Im Naturschutzgebiet Affelderchen, erläutert Waldpädagoge Peter Fischer, liegt ein 3,50 Meter dickes Moor: „Es ist unser Kapital und deshalb so wichtig, weil es einer der größten CO2-Speicher ist.“ Um die Vegetation der Landschaft zu erhalten, sind auch Landwirte in die Pflegegemeinschaft eingebunden. Eigentlich ein Geheimtipp, doch Fischer verrät ihn: Dort wachsen sogar Orchideen. Stadtführer Manfred Kreis plaudert aus der Kulturgeschichte: Der erste Seligenstädter Grenzgang war nicht 1992, sondern im November 1755. Und schon der römische Kaiser Caligula habe dort ein Straßensystem für den Grenzwall des Limes geschaffen. „Dann hat man aber einfach den Main, den nassen Limes, genommen.“

Bei der Rast an der Mainflinger Grenze wird der Trupp von den schmissigen Klängen des TGS-Musikkorps empfangen, dazu gibt es Most, spendiert vom Obstbaubetrieb Ott aus Froschhausen, Äpfel und Brezeln. Auch Bürgermeister Dr. Daniell Bastian ist da, lobt die „etablierte Veranstaltung“ und stellt Unterstützung in Aussicht, „damit sie erhalten bleibt“. Selbst CDU-Polit-Urgestein Frank Lortz ist es ein Anliegen, Wenzel zum 25-Jährigen zu gratulieren. Der Grenzgang sei zwar anfangs politisch kontrovers diskutiert worden, aber heute könne man durchaus sagen, er sei „eine gute Sache“. Zurück am Ausgangspunkt, erholten sich die Grenzgänger bei Erbensuppe, den flotten Klängen der Big Band „Frog’N’Beatz“ und anregenden Gesprächen.