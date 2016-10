Vor 70 Jahren: Schwere Explosion erschüttert die Stadt

Sechs Kinder finden den Tod

Seligenstadt - Die Explosionsgeräusche waren in der ganzen Stadt zu hören. Etwas Furchtbares musste passiert sein. In der Tat: Heute vor 70 Jahren versuchten acht Kinder auf dem Bahnhofsgelände aufgefundene Munitionsteile zum Knallen zu bringen - mit fatalen Folgen: Sechs der Kinder fanden dabei den Tod.

Die Seligenstädter Bevölkerung hatte in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch zu leiden, sei es an der Knappheit der Lebensmittel und Güter, sei es durch die vielfältigen Kriegsschäden, die Fremdbesatzung, die Gefangenschaft oder die Vertreibung. Eine tückische Gefahr war noch lange Zeit verstreut liegende Munition der Wehrmacht und der Alliierten. Immer wieder kam es zu Explosionsunglücken mit zum Teil schwerwiegenden Folgen. Besonders die unerfahrenen Kinder und Jugendlichen waren gefährdet. Weil sie neugierig waren, unvorsichtig und vielleicht auch ein wenig übermütig nach all den schlimmen Kriegsjahren.

So trafen sich an jenem verhängnisvollen Samstag, 26. Oktober 1946, nachmittags acht Kinder auf dem Seligenstädter Bahnhofsgelände (in Höhe der Güterrampe), um gefundene Munition zum Knallen zu bringen. Es war zur Kaffeezeit gegen 16 Uhr, als weithin eine Detonation zu hören war. Ein furchtbares Explosionsunglück hatte sechs der acht Kinder in den Tod gerissen, davon drei aus einem Haus: Bernhard, Heinz-Josef und Ingeborg Lommel sowie Marianne Beike, Edith Giebel und Werner Weber.

Das Brüderpaar Franz (schwerverletzt) und Helmut Keller (noch lebender Zeitzeuge) hatte Glück. Helmut kam am glimpflichsten davon, weil er zum einen an diesem Tag dick angezogen war und zum anderen blitzschnell hinter einem Baum Schutz gesucht und gefunden hatte. Er bekam lediglich einen Splitter ab, der sich in seinen Fuß bohrte. Altersgenossen wie Dr. Hans Wurzel konnten und können das Unglück nicht vergessen. Die Erinnerung an jede Spielkameraden, die auf so schreckliche und sinnlose Weise ihr Leben verloren, flammt an jedem Jahrestag wieder auf. Jener Nachmittag hat auch bei ihm tiefe Narben hinterlassen.

Auf der Gedenktafel des Soldatenfriedhofs sind die Namen der sechs Kinder als Kriegsopfer eingraviert. Bei einer Gedenkveranstaltung im Jahre 2011 legte Andreas Neubauer zur Erinnerung an die Unglücksopfer ein Gebinde mit sechs brennende Kerzen nieder. „Wir sind heute zeitlich schon sehr weit weg von den damaligen Geschehnissen. Dennoch sollte mahnend die Erinnerung wach gehalten werden. Ein Gedenkstein oder ein anderes bleibendes Zeichen am Unglücksort könnte dazu beitragen“, sagt Dr. Hans Wurzel. (mho)