Jugendtreff-Schließung: JU fordert Konsequenzen

„Akt eines Kontrollverlusts“

Seligenstadt - „Mit Empörung“ reagierte der Ehrenvorsitzende der Jungen Union Froschhausen, Thomas FJ Lortz, auf die Berichterstattung unserer Zeitung über die Einstellung der offenen Jugendarbeit in Seligenstadt.

Die Schließung des Jugendtreffs stelle „den ersten auch lokal spürbaren Akt eines Kontrollverlusts des Staates aufgrund der unkontrollierten Masseneinwanderung illegaler Zuwanderer dar“, behauptet die Junge Union. In einem Artikel unserer Zeitung hatte Tom Heilos, der stellvertretende Leiter des Amtes für soziale Infrastruktur, erläutert, dass das Angebot des Offenen Jugendtreffs im Seligenstädter Nachbarschaftshaus auf Eis gelegt worden sei – Mitte 2015. Gründe seien mehr und neue Aufgaben, die städtische Mitarbeiter mit dem Zuzug von Flüchtlingen übertragen bekommen hätten. Aufgaben, so die JU kryptisch weiter, „die mit dem massenhaften und unkontrollierten Zustrom von über einer Million Menschen nach Deutschland in den letzten 24 Monaten auf die Verwaltung zugekommen sind“. In Seligenstadt sind allerdings keine Million Menschen, sondern 325 Asylbewerber untergebracht, 150 davon in Kreis-Unterkünften in Froschhausen und der Kernstadt.

„Wir können unter keinen Umständen akzeptieren, dass Jugendlichen in unserer Stadt eine geringere Wertigkeit als Flüchtlingen zugestanden wird“, macht Lortz deutlich. Es stehe für die JU außer Frage, das Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Syrien geholfen werden müsse. Ebenfalls gelte aber, dass Menschen, die unter keinem Gesichtspunkt berechtigt sind hier zu bleiben, konsequent abgeschoben werden müssten! „Wer sich rein aus wirtschaftlichen Gründen auf dem Weg nach Deutschland macht, dem muss endlich deutlich gemacht werden, dass er hier keine Chance auf einen langfristigen Aufenthalt hat. Andernfalls wird der Flüchtlingsstrom nicht zu bewältigen sein.“

Die Schließung des Jugendtreffs, so der Froschhausener JU-Politiker und CDU-Stadtverordnete, stelle den ersten „auch lokal spürbaren Akt eines Kontrollverlusts des Staates aufgrund der unkontrollierten Masseneinwanderung illegaler Zuwanderer dar.“ Die JU Froschhausen sage ganz klar: „Hier wurden auch von der Bundesregierung erhebliche Fehler gemacht. Durch das Schließen der Balkanroute wurde der Zustrom zwar eingedämmt, aber beim Familiennachzug dürfen jetzt nicht die gleichen Versäumnisse begangen werden. Die Aussagen, dass kein deutscher Staatsbürger eine Beeinträchtigung oder Benachteiligung erfahren wird, sind mit dem Beispiel des offenen Jugendtreffs in Seligenstadt endgültig widerlegt, nachdem diese Mär angesichts der Kosten in Milliardenhöhe ohnehin schon von jedem denkenden Bürger dieses Landes als populistische Schönfärberei entlarvt worden war.“

Die JU sei Tom Heilos dankbar, dass er auf diesen Missstand hinweise und gebe ihm Recht mit seiner Forderung nach einer weiteren Stelle für die Integrationsarbeit: „Wir fordern alle Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung auf, dem zuzustimmen und somit den Jugendlichen unserer Stadt wieder die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Weder den Migranten noch den Einwanderern hilft es, wenn Probleme unter den Teppich gekehrt werden.“ (mho)

