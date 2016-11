Belastung für Feuerwehr steigt weiter

Kameradschaftsabend in Seligenstadt

+ Ehrungen und Beförderungen standen im Mittelpunkt beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Seligenstadt. Zu den Geehrten zählte auch Stadtbrandinspektor Alexander Zöller (vorne, 5. von rechts), der sei 25 Jahren im Dienst ist. (c)Foto: p

Seligenstadt - Ihren Kameradschaftsabend feierte die Seligenstädter Feuerwehr und ehrte dabei auch Stadtbrandinspektor Alexander Zöller, der sei 25 Jahren im Dienst ist.

Gestiegene Einsatzzahlen sorgen bei den Seligenstädter Feuerwehrleuten für eine außergewöhnlich große Belastung. „Ein Anstieg von rund 80 Prozent mussten die Frauen und Männern in den vergangenen zwei Jahren kompensieren, in einer sehr schnelllebigen Zeit, in denen auch die Familie immer kürzer kommt, eine große Herausforderung“, so Stadtbrandinspektor Alexander Zöller.

Um den ehrenamtlichen Brandschützern und ihren Partnern zu danken, veranstaltete die Feuerwehr erneut einen Kameradschaftsabend im Seligenstädter Feuerwehrhaus. In der unter dem Motto „Space“ dekorierten Fahrzeughalle begrüßte Vereinsvorsitzender Gunther Schmidt die rund 80 aktiven Kameradinnen und Kameraden aus Einsatz- und Ehrenabteilung. „Ein Anlass, der uns jedes Jahr freut, denn heute werden wieder zahlreiche verdiente und langjährige Mitglieder geehrt, aber auch junge und ambitionierte Angehörige befördert“, so Schmidt. Auch Erste Stadträtin Claudia Bicherl, die seit zehn Jahren zu den Stammgästen bei den Kameradschaftsabenden gehört, würdigte das Engagement der ehrenamtlichen Brandschützer. Im kurzweiligen offiziellen Teil, den Wehrführer Tobias Herr mit einer Laudatio für die zu Ehrenden abrundete, gab es allerhand Daten und Fakten für die Anwesenden. So wurden Zugführer Eric Hass sowie Alexander Zöller für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. „Beide zeichnen sich durch ein übermäßiges Engagement in der Feuerwehr aus, wobei Zöller seit zehn Jahren das Amt des Stadtbrandinspektors innehat“, hieß es in der Laudatio. Haas und Zöller haben sich die intensive Ausbildung von jungen Kameraden auf die Fahne geschrieben. Zöller ist Kreisausbilder für Grund- und Truppführerlehrgänge. Haas wird demnächst als Ausbilder für Maschinisten auf Kreisebene tätig sein. „So großartige Persönlichkeiten sind heutzutage nicht mehr selbstverständlich und gehören deshalb entsprechend gewürdigt“, betonte Tobias Herr in seiner Rede.

Zu den weiteren Jubilaren gehörte Paul Schneider, der für 50 Jahre Feuerwehrdienst in Einsatz- und Ehrenabteilung das Ehrenzeichen des Kreis- und Bezirksfeuerwehrverband erhielt. Schneider war viele Jahre in der Einhardstadt aktive Einsatzkraft und hat als Ausbilder für das professionelle Auftreten der Brandschützer beitragen, erläuterte Herr.

Für zehnjährige Mitgliedschaft ehrte Gunther Schmidt Michael Kucks und Sven Neubauer, Bernhard Neubauer blickte auf 35 Jahre Zugehörigkeit zurück, Horst Hirschfeld und Rudolf Bauer unterstützen die Brandschützer seit 45 Jahren.

Stellvertretender Stadtbrandinspektor Thorsten Ott beförderte zudem auch Einsatzkräfte für ihre stetige Aus- und Fortbildung. Marius Niemann ist nun Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann dürfen sich Thomas Neudörfer und Sven Neubauer nennen, Patrick Lüft bekleidet künftig das Amt des Löschmeisters, Peter Winter ist Oberlöschmeister. (sig)