Mainfähre stellt sich auf den Winterfahrplan ein

Seligenstadt - Sie steht seit vielen Jahren unbeachtet in der Nähe des Seligenstädter Fähranlegers und tritt nur dann in Erscheinung, wenn wieder mal ein Verein - wie unlängst die Glockenfreunde - ein großes Plakat publikumswirksam an ihr festgemacht hat.

Dabei hat die lange Metallstange durchaus eine darüber hinausgehende Funktion: Bei Hochwasser stellt die Mainfähre ihren Betrieb ein, muss besonders gut am Ufer festgemacht werden, weil die Strömung auf den Uferbereich drückt und mitnimmt, was nicht ordentlich vertäut ist. Die Fähre wird in dieser Situation direkt am Ufer platziert und an jenem Mast verankert. Die Auffahrtsrampe des Nachens senken die Fährleute auf die seitliche Fähranlegermauer ab, bis sie Kontakt hat. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit ändern sich die Betriebszeiten der Fähre.

Von Anfang November bis Ende März nimmt die Fähre an Sonn- und Feiertagen erst ab 12 Uhr den Betrieb auf und steht den Fahrgästen bis 19 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus wird samstags das Betriebsende auf 19 Uhr vorverlegt. Bis Ende März 2017 gilt folgender Fahrplan: Montag bis Freitag 6 bis 20 Uhr; Samstag 7 bis 19 Uhr; Sonn- und Feiertag 12 bis 19 Uhr. Abweichung während des Adventsmarktes in der Zeit vom 24. November bis zum 11. Dezember: samstags und sonntags steht die Fähre bis jeweils 20 Uhr zur Verfügung. (mho)