Mehr Platz für mehr Kinder

Kita St. Josefshaus soll um zwei Gruppen erweitert werden

+ © paw Die Kita St. Josef mit ihrem schönen Außengelände beherbergt derzeit drei Gruppen. Bereits ab nächsten Sommer sollen sich dort 30 weitere Kinder tummeln. © paw

Seligenstadt - Die freudigen Ereignisse häufen sich in der Einhardstadt. Es werden wieder mehr Kinder geboren. Durch Neubaugebiete und auch die Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Daher soll nun zunächst die Kita St. Josefshaus erweitert werden. Von Oliver Signus

Für die kleinen Seligenstädter wird es eng in den hiesigen Betreuungseinrichtungen. Weil wieder mehr Kinder geboren werden, durch die Neubaugebiete junge Familien zuziehen und auch „das eine oder andere Flüchtlingskind“ durch Familienzusammenführung hinzukommt, müssen mehr Betreuungsplätze geschaffen werden. Daher, so Bürgermeister Dr. Daniell Bastian, soll die Kita St. Josefshaus um zwei Gruppen vergrößert werden. Ein stets steigender Bedarf an Betreuungsplätzen in Krippen sei ein weiter Grund für den Ausbau.

Der Magistrat befasste sich am Montagabend in seiner Sitzung unter anderem mit diesem Thema. Stimmt die Stadtverordnetenversammlung im Dezember dem Ausbau zu, könne bereits im Januar mit den Bauarbeiten begonnen werden, meint Bastian. Bis zum Sommer stünden die Plätze dann zur Verfügung. Die Kita St. Josefshaus sei ausgewählt worden, weil die katholische Kirche ein „bewährter Träger“ sei, und weil sich ohne allzu viel Aufwand mehr Raum schaffen lasse. Vorgesehen seien zwei Gruppen, eine gemischte (zwölf Regel-, sechs Krippenplätze) und eine reine Krippengruppe für zwölf Jungen und Mädchen.

Bei den Planungen habe auch das Thema Brandschutz im Mittelpunkt gestanden und bei der Realisierung zu leichten Verzögerungen geführt. Auch auf die Kosten wirke sich das aus. So werde die Stadt etwa 230. 000 Euro investieren müssen, die Gesamtkosten beziffert der Rathauschef auf 310. 000 Euro. Die Differenz werde durch Fördermittel des Landes Hessen getragen. Der Förderbescheid über 80 000 Euro liege der katholischen Gemeinde bereits vor. „Das ist aber immer noch billiger, als selbst bauen“, betont Bastian. Außerdem stehe das Angebot bis zu eineinhalb Jahre schneller zur Verfügung als bei einem Neubau oder einem Anbau auf städtischem Gelände.

Weil das St. Josefshaus mit seinen diversen Räumen auch für andere Zwecke (Edith-Stein-Saal, Büros, usw.) genutzt wird, muss auch die katholische Kirche tiefer in die Tasche greifen, um die Brandschutzauflagen zu erfüllen. Etwa 100 .000 Euro kämen auf den Träger zu. Geld, mit dem dort zunächst keiner gerechnet habe, so Bastian. Mit dem steigenden Bedarf an Kitaplätzen nehme auch der Druck auf Schulen und die dortige Betreuung zu, sagt Bastian. Mangel an ausreichend Grundschulplätzen sei voraussehbar. „Es wird noch eine Weile gut gehen, aber wenn wir mit einem neuen Wohngebiet einsteigen, müssen wir uns Gedanken machen“, betont der Verwaltungschef. So seien die Betreuungsangebote an der Emmaschule „ziemlich voll“. Jedes zweite Kind werde dort betreut.