Mehrgenerationenhaus: HZ-Bau will 18 Millionen Euro investieren

Die letzte Chance

+ © Wronski, Armin A. Geplantes Mehrgenerationenwohnen-Gelände am Seligenstädter Schwimmbad: Der Bebauungsplan bleibt unverändert, doch der städtebauliche Vertrag muss umgeschrieben werden. © Wronski, Armin A.

Seligenstadt - Vor einem Jahr präsentierte der Seligenstädter Verein Wohnikum dem Sozialausschuss des Startparlaments ein neues Modell, um das angestrebte Mehrgenerationenhaus mit der HZ-Bau zu realisieren. Von Sabine Müller

Der Investor will dafür insgesamt 18 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zuvor muss das Projekt jedoch in den nächsten Wochen die städtischen Gremien durchlaufen, die über einen städtebaulichen Vertrag ein Mitspracherecht haben. „Wir sind noch in der Projektphase“, informiert Jörg Friedrich, einer der beiden HZ-Geschäftsführer, auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Jahr, nachdem der Verein „Wohnikum“ und die Bau- und Montage-GmbH mit Sitz in Seligenstadt mit ihrer Idee an die Öffentlichkeit gingen, sei man nun an der Feinprojektierung: „Wir besprechen mit der Stadt den Bauablauf, außerdem muss der städtebauliche Vertrag aktualisiert werden.“ Kommendes Frühjahr könnte Spatenstich sein. Man sei noch immer guter Dinge, dass sich das Mehrgenerationenwohnen am Schwimmbad realisieren lasse, sagt Jörg Friedrich und nennt ein Investitionsvolumen von insgesamt 18 Millionen Euro für zwei Gebäudekomplexe inklusive Tiefgaragen auf dem Grundstück am Schwimmbad. Nicht eingerechnet seien mögliche Zuschüsse aus dem Bundesprogramm zur Förderung von Mehrgenerationenhäusern. Im Bereich des Bebauungsplanes 35.2 (Zellhäuser Straße/Am Schwimmbad/Aschaffenburger Straße/Schellensee) sind zwei Bauabschnitte auf jeweils 4 000 Quadratmetern vorgesehen, wobei das erste Haus mit 31 Wohneinheiten den Vereinsmitgliedern vorbehalten sein soll. Um die Nachfrage ist Friedrich nicht bange: „Es gibt genügend Interessenten, die nach den Vorgaben des Konzeptes wohnen wollen.“

Seligenstadts Bürgermeister Dr. Daniell Bastian bestätigt, dass sich der Magistrat in seiner Sitzung am 5. Dezember mit dem Thema beschäftigten wird, im Januar könnte es auf die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung kommen. Der Bebauungsplan bleibe unverändert, doch der städtebauliche Vertrag müsse umgeschrieben werden, nachdem die Erbengemeinschaft, der das etwa 11.000 Quadratmeter große Baugrundstück gehörte, dieses nun an HZ-Bau verkauft habe, erklärt der Verwaltungschef. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, das Grundstück ausschließlich für Mehrgenerationenwohnen zu nutzen, was „Wohnikum“ durch die Gründung einer Genossenschaft zusätzlich abgesichert habe. „Diese Sicherungsinstrumente kann HZ als GmbH formal nicht bieten.“ Nach wie vor gelte es, gerichtliche Nachspiele wegen der Lärmemissionen zu verhindern, die durch Schwimmbad und Sportanlagen in direkter Nachbarschaft entstehen könnten: „Die Stadt darf sich in rechtlicher Stellung nicht verschlechtern.“

Erstes Mehrgenerationen-Hospiz in Deutschland eröffnet Zur Fotostrecke

Bastian erinnerte daran, dass das Vorhaben vor fünf Jahren für lange Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung gesorgt hatte, wobei vor allem die CDU als Bedenkenträger aufgetreten war. Neue Magistratsmitglieder hätten nun um Informationen und Stellungnahmen gebeten, die auch vom Hessischen Städte- und Gemeindebund eingeholt worden waren. Generell wolle die Stadt das soziale Projekt unterstützen, sei sich jedoch mit „Wohnikum“ und HZ-Bau einig, dass „die Chancen der Umsetzung gegen null gehen, wenn es unter diesen Umständen abgelehnt wird“.

Eine Enttäuschung wäre dies vor allem für die Wohnikum-Mitglieder, die sich seit elf Jahren für gemeinschaftliches Wohnen für alle Generationen und Lebensformen in Seligenstadt einsetzen. Unter den derzeit 34 Mitgliedern seien noch neun Gründungsmitglieder, berichtet die Vorsitzende Margarete Wilz-Woyk, die ebenso wie ihr Vorstandskollege Günter Hensel dazu gehört. Nachdem klar geworden war, dass das Projekt auch als Genossenschaft nicht alleine zu stemmen war, bot sich HZ-Bau nicht nur als Architekt und Generalunternehmen sondern auch als Investor an. Die Genossenschaft wurde im Juni 2016 aufgelöst. „Aber die Idee lebt, wir sind optimistisch“, sagt Margarete Wilz-Woyk, auch bei der Waldweihnacht wolle der Verein Präsenz zeigen. In eineinhalb Jahren könnte der Bau fertig sein: „Ich habe mir vorgenommen, mit dann 70 Jahren einzuziehen.“