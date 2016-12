Minister Al-Wazir wegen Warnsystem am Pranger

Parlamentsresolution: Gefährdung der Feuerwehr-Einsatzkräfte sofort beenden

Seligenstadt - Große Aufregung in Seligenstadt: Weil die Feuerwehrleute bei Einsätzen auf den Straßen ihr bewährtes Heckwarnsystem nicht mehr einsetzen dürfen, fürchten die Kommunalpolitiker um deren Sicherheit. Von Michael Hofmann

+ Umstrittenes Heckwarnsystem: „Unerhört, dass man so mit dem Leben unserer Feuerwehrleute umgeht.“ © Hampe In einer mit großer Mehrheit verabschiedeten Resolution fordert die Stadtverordnetenversammlung Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) unmissverständlich auf, diese Bürokraten-Aktion sofort zu korrigieren. Provokativer geht es kaum: „Hessischer Verkehrsminister gefährdet Einsatzkräfte der Feuerwehren!“ Eine selten aggressive Attacke reitet die Seligenstädter CDU-Fraktion gegen Tarek Al-Wazir, als grüner Verkehrsminister immerhin Mitglied des schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden. Aber beim Thema Feuerwehr hört für die die Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung der Spaß auf. Mit großer Mehrheit befürwortete das Plenum in seiner Sitzung am Montagabend die ultimative CDU-Forderung, „unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen damit sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Einsatzstellen auf hessischen Straßen wieder vernünftig schützen dürfen.“ Der Appell, diese Resolution nach Kräften zu unterstützen, richtet sich auch an die kommunalen Spitzenverbände.

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Richard Georgi (CDU), bekanntermaßen lange Jahre Seligenstadts Stadtbrandinspektor, war’s höchstpersönlich, der dem allgemeinen Zorn auf die Wiesbadener Bürokratenwelt Luft verschaffte. Nach dem Einkassieren einer Ausnahmegenehmigung für das Absichern der Einsatzstelle auf hessischen Straßen aus dem Jahr 2009 seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung dürfe die Seligenstädter Feuerwehr ihre Warntafeln nun nicht mehr verwenden: „Dieser Zustand ist untragbar“, schimpfte Georgi nach Bekanntwerden der Hiobsbotschaft am 2. November. Die Seligenstädter Wehr sei bei vielen Einsäten auf den Autobahnen A 3 und A 45 sowie auf den angrenzenden Landesstraßen unterwegs und müsse die Einsatzstelle „zum Schutze der eigenen Einsatzkräfte und der Unfallbeteiligten absichern (...) Einsätze im fließenden Verkehr stellen eine besonders hohe Gefährdung dar.“

Das nunmehrige Verbot sei um so seltsamer, so Richard Georgi weiter, als das zuständige Wiesbadener Ministerium selbst gar nicht im Stande sei, mit seinen nachgeordneten Behörden „unverzüglich bei einem Unfall geeignete Absicherungsmaßnahmen zu organisieren.“ Die Seligenstädter Resolution auf Beibehaltung der Absicherungswarntafeln, so fordert Georgi außerdem, müsse an die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände gerichtet werden. Die umstrittene Entscheidung in Wiesbaden basiert auf einer Änderung des Regelwerks aus dem Jahre 2013. Demnach dürfen die Feuerwehrleute - im Gegensatz zu Polizei oder Straßenmeisterei - ihre Warneinrichtungen (Heckwarnsystem) nun nicht mehr aktivieren. „Genau acht Kilometer weiter, in Bayern, da lachen uns die Kollegen dafür aus“, kommentiert Georgi die Angelegenheit.

Der CDU-Initiative stimmten alle Seligenstädter Parlamentsfraktionen zu, nur die Grünen enthielten sich des Votums, denn die Öko-Fraktion hatte einen Änderungsantrag vorgelegt. Weil ihr der „Stil einer reißerischen Kampagne“ übertrieben erscheine und weil nicht nur Al-Wazir anzusprechen sei, wandte Dr. Detlev Debertshäuser ein. Adressat einer solchen Resolution, gegen die die Fraktion vom Grundsatz her nichts auszusetzen habe, müsse nämlich auch der Innenminister sein, also Peter Beuth (CDU). Darüber hinaus, so Debertshäuser weiter, sei nicht Willkür, sondern ein Rechtskonflikt der Auslöser des Dilemmas. Deshalb sollte nach dem Willen der Grünen die Landesregierung aufgefordert werden, „sich für die Aufnahme der Erlaubnis der Verkehrslenkung in die Straßenverkehrsordnung im Bundesausschuss einzusetzen.“ Denn das sei Bundessache, und in der Verkehrsordnung seien bislang keine entsprechenden Ausnahmeregelungen zulässig. Den entsprechenden Alternativentwurf der Grünen wollte jedoch keine Fraktion unterstützen.

Vielmehr kanzelte Ex-Bürgermeister Rolf Wenzel (SPD) die Öko-Fraktion ab: „Uns geht es um die Sicherheit der Feuerwehr, wir wollen hier keine Fachdiskussion. Darum soll sich der Minister doch selbst kümmern. Es ist unerhört, dass man so mit dem Leben unserer Feuerwehrleute umgeht.“ Auch FDP-Politiker René Rock protestierte: „Wir hatten doch eine vernünftige Lösung, die funktionierte, und jetzt kommen Bürokraten und finden ein Problem, wo es eigentlich gar keins gibt.“

