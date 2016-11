Nach Äußerungen der JU zur Schließung des Jugendtreffs:

Seligenstadt - Die Jungsozialisten (Jusos) im Ostkreis mahnen die Junge Union Froschhausen im Zusammenhang mit den Äußerungen zur Jugendtreff-Schließung zur Sachlichkeit.

„Rechte Parolen greifen den Zusammenhalt an“, betonte der stellvertretende Juso-Vorsitzende Max Meyer. Wie berichtet, hatte die Junge Union um ihren Ehrenvorsitzenden Thomas F.-J. Lortz die Schließung des Jugendtreffs in Seligenstadt als „den ersten auch lokal spürbaren Akt eines Kontrollverlusts des Staates aufgrund der unkontrollierten Masseneinwanderung illegaler Zuwanderer“ bezeichnet. „Es klingt wie die perfekte Story für Rechtspopulisten: Böse Flüchtlinge nehmen deutschen Jugendlichen den Jugendtreff weg. Dass die Geschichte so nicht richtig ist und zuerst aufgeklärt werden muss, interessiert nicht“, kommentiert Meyer die Äußerungen der Jungen Union.

Fakt sei, dass es einen Artikel in der Offenbach-Post gab, in dem der Leiter des Kinder- und Jugendbüros Tom Heilos sich über die Schließung des offenen städtischen Jugendtreffs beklagte. Grund sei die schlechte personelle Situation und die Belastung durch Flüchtlingen. Es stelle sich unter anderem die Frage, warum Magistrat und Stadtverordnetenversammlung nicht informiert gewesen seien. „Wir brauchen mehr und genauere Informationen“, so Meyer weiter. Viel aussagekräftiger ist nach Einschätzung von Kevin Massoth, Vorsitzender der Jusos im Kreis, die Reaktion der Union, die zum Zeitpunkt der Schließung und auch jetzt die größte Fraktion in der Stadt stellt. „In seiner Pressemitteilung stürzt sich der Junge-Union-Ehrenvorsitzende Thomas F.-J. Lortz auf das Thema, ohne die Hintergründe zu kennen.“ Lortz spreche von einer „geringeren Wertigkeit Seligenstädter Jugendlicher“ und einem „spürbaren Akt eines Kontrollverlusts des Staates aufgrund der unkontrollierten Masseneinwanderung illegaler Zuwanderer“.

Von Ostfriesland bis Mauritius: Koalitionen in der Region Zur Fotostrecke

Dass der CDU-Nachwuchs mit dieser menschenfeindlichen, rechtspopulistischen Sprache Stimmung mache, den Zusammenhalt der Gesellschaft angreife und Integration erschwere, „ist der eigentliche Skandal“. Es scheine, als habe die JU nur auf die Chance gelauert, um einen Konflikt mit den aus Krisengebieten geflüchteten Menschen herbeireden zu können. Wie diese Haltung zu einer Partei der Mitte passen soll, sei den Jusos schleierhaft. „Noch schwerer lässt sich das Gehetze mit christlichen Werten vereinen“, so Massoth abschließend. (sig)

Rubriklistenbild: © dpa