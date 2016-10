Kein Baulärm mehr in der Innenstadt

Vier Wochen früher als geplant

+ © Wronski, Armin A. © Wronski, Armin A.

Seligenstadt - Gute Nachricht für die seit Wochen vom Baustellenlärm geplagten Bewohner und Geschäftsleute in der Seligenstädter Innenstadt. Statt Dauerkrach herrscht seit heute wieder Ruhe und Frieden rund ums Café Haas.

Vier Wochen früher als geplant sind die großflächigen Pflasterarbeiten im Kreuzungsbereich Aschaffenburger, Palatium- und Bahnhofstraße beendet. Der Knoten ist seit heute für den Verkehr wieder ungehindert passierbar. „Ein besonderes Lob gilt den Mitarbeitern der Baufirma, die das Vorhaben weit vor dem angepeilten Termin Ende November zum Abschluss brachten“, so Erste Stadträtin Claudia Bicherl. In diesem Zusammenhang lobte sie auch Anwohner und Geschäftsleute für ihre Geduld im Verlauf der umfangreichen Straßenbaumaßnahmen, die am 20. September ihren Anfang nahmen. (paw)