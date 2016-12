Nach Todesfall: Kritik an Asklepios-Geriatrie

Klinik widersprich Vorwürfen

+ © dpa Umgang mit alten und kranken Menschen im Krankenhaus: Die Erwartungshaltung Angehöriger und die Alltagszwänge von Ärzten und Pflegepersonal (Arbeitsverdichtung, Arbeitsbelastung) lassen sich oft nicht in Einklang bringen. © dpa

Seligenstadt - Er sollte nur wieder „auf die Beine gestellt werden“. Doch dann verstarb Karin Gottliebs Vater nach dreiwöchigem Aufenthalt in der Asklepios Klinik in Seligenstadt. Von Sabine Müller

In einem Schreiben erhebt die Dieburgerin Vorwürfe gegenüber der medizinischen Versorgung und protestiert gegen den Umgang mit alten Menschen im Krankenhaus. Die Klinik weist die meisten Kritikpunkte in ihrer Stellungnahme zurück. Sie wende sich nicht aus Verbitterung über den Tod ihres 93-jährigen Vaters an die Öffentlichkeit, erklärt Karin Gottlieb. Sie wolle auch nicht den juristischen Weg gehen, ein Rachefeldzug liege ihr fern. „Ich möchte wachrütteln. Es ist ein Protest gegen den Umgang mit alten Menschen in unseren Krankenhäusern, in diesem Fall in der Geriatrie der Asklepios-Klinik in Seligenstadt.“ Zwar verdiene die therapeutische Betreuung ein großes Lob, der äußere Rahmen und die Verpflegung seien gut gewesen. Hinsichtlich der ärztlichen Behandlung und vor allem der pflegerischen Betreuung sei ihr Vater jedoch schwer vernachlässigt worden, kritisiert Karin Gottlieb.

Nach Darstellung der Dieburgerin war ihr Vater ein agiler Senior, als er wegen gesundheitlichen Beschwerden Anfang des Jahres stationär behandelt werden musste. „Zuletzt hatte er fast vier Wochen im Krankenhaus gelegen, deshalb sollte er in der Geriatrie der Asklepios-Klinik in Seligenstadt wieder auf die Beine kommen.“ Morgens habe ihr Vater therapeutische Anwendungen erhalten, nachmittags habe ihn jeweils ein Familienmitglied besucht, schildert Karin Gottlieb. Dabei habe man im Zweibett-Zimmer unübersehbare Mängel beobachtet: „Unzureichende Unterstützung bei der Körperpflege der Patienten, Bettenmachen gehörte zum Kürprogramm, auch im Sanitärbereich wäre regelmäßiges Reinigen erforderlich gewesen.“

Leere Infusionsflaschen seien unregelmäßig entfernt worden, kritisiert die Dieburgerin, und wer nicht alleine essen konnte, habe auch mal wenig oder nichts bekommen. Ohne Aufforderung sei nichts passiert. Vernachlässigte Hilfeleistungen seien oft mit flotten Sprüchen kompensiert und Versäumnisse auf Personalmangel geschoben worden. Oft habe sie selbst Hand angelegt, sagt Karin Gottlieb. Vorwürfe macht die Familie auch den behandelnden Ärzten: Die hätten lebensnotwendige Medikamente, die der 93-Jährige seit Jahren einnehmen musste, abgesetzt. Als die Familie sich wegen dieser Umstände entschlossen hatte, den Patienten vorzeitig nach Hause zu holen, war es dafür zu spät. Es hieß, er sei am frühen Morgen verstorben. War die Arbeit am pflegebedürftigen Vater für Karin Gottlieb schon unbefriedigend, so war die aus ihrer Sicht „pietätlose Übergabe des Verstorbenen“ regelrecht schockierend: „Auf einem Schild an der Zimmertür stand ‚Bettenreinigung‘, das Fenster im Zimmer war weit geöffnet, der Tote war schlampig zugedeckt, sein Kopf hing nach hinten hinüber, die Arme herunter, sein Gebiss lag zusammen mit der Telefonkarte in einer Brechschale auf dem Nachttisch. Keine Kerze, keine Blume!“

So viel kassieren niedergelassene Ärzte Zur Fotostrecke

Sie wisse um die Zwänge von Fallpauschalen und den Pflegenotstand, sagt Karin Gottlieb. Doch auch alte Menschen, selbst demente, hätten ein Recht auf professionelle und liebevolle Betreuung – über das Sterben hinaus. „Es ist Zeit, dass wir Noch-Gesunden uns zur Wehr setzen, damit uns die heutige Krankenhaus-Atmosphäre später erspart bleibt.“ Sie hat ihre Kritik in der Folgezeit per Rechtsanwalt an die Klinik, den Landrat des Kreises Offenbach, Seligenstadts Bürgermeister sowie an die Beschwerdestellen der AOK und des Hessischen Sozialministeriums geschickt. Das Krankenhaus nimmt ausführlich Stellung. Dabei steht mehrfach Aussage gegen Aussage, etwa zum Zustand des Patienten bei Aufnahme, zur Notwendigkeit der Medikation und zu Pflegemaßnahmen am Patienten.

Asklepios–Geschäftsführerin Dr. Dagmar Federwisch erläutert unter anderem, dass etwa die Entscheidung fürs Waschen statt dem Duschen wegen der Unfallrisiken ebenso den Regeln im Klinikalltag entsprächen wie der nicht täglich vorgenommene Wechsel Bettwäsche. Die Toten versuche man, so gut wie möglich zu betten, Sagt Federwisch. „Doch bitten wir zu bedenken, dass uns hierfür die Möglichkeiten einer Pietät nicht zur Verfügung stehen.“ Auch seien in einem überkonfessionellen Krankenhaus Sterbezimmer mit religiösen Gegenständen nicht möglich. Die Klinik bedauere sehr, dass die Familie mit der Versorgung ihres Angehörigen nicht zufrieden war, was das Bestreben aller Mitarbeiter sei. „Gleichermaßen möchten wir betonen, dass der Patient zu jeder Zeit medizinisch und pflegerisch korrekt, umfassend und zugewandt betreut wurde.“