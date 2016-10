CDU-Vorwürfe: „SPD will Bicherl ablösen“

Politischer Streit in Seligenstadt

Seligenstadt - „Die Seligenstädter SPD hat einzig und alleine das Ziel, die erfolgreiche und beliebte Erste Stadträtin Claudia Bicherl abzulösen."

Diesen Verdacht äußert die örtliche Union im Anschluss an die ersten Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung nach der Kommunalwahl. Anders, so die CDU in einer Pressemitteilung, sei „nicht zu erklären, wie die SPD-Fraktion in der Lage ist, ihre sämtlichen Entscheidungen der vergangenen Jahre zu revidieren.“

So hätten sich die Sozialdemokraten beim Thema Ganztagsausbau der Konrad-Adenauer-Schule „erstaunlich zurückgehalten, obwohl sie in der Vergangenheit zu den Vorkämpfern dieses Projekts gehören wollte. Auch bei der faktischen Außerkraftsetzung des Stadtentwicklungsplans mischten die Genossen freudig mit.“ Mit ihrem Verhalten zur Stromkonzession, so CDU-Fraktionschef Joachim Bergmann, habe die SPD ihren Schlingerkurs fortgesetzt und irre in der Seligenstädter Kommunalpolitik umher.

Alles zur Kommunalpolitik in Seligenstadt

Wie berichtet, hatte die SPD zusammen mit den Koalitionspartnern FDP und FWS in der jüngsten Sitzung das Aus für die Strom-GmbH mit der EVO mitbeschlossen, dabei keinen Versuch unternommen, ihre Entscheidungen zu begründen. „Auch auf direkte Nachfragen reagierten die SPD-Stadtverordneten mit Schweigen.“ Sei im Koalitionsvertrag noch „die Niederschrift des Unkonkreten“ zu lesen gewesen, so werde nun klar: „Der SPD geht es nur zweitrangig um nachhaltige und verlässliche Politik. Primäres Ziel ist die Besetzung des hauptamtlichen Stadtratspostens mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Michael Gerheim.“ Die Aufgabe aller Überzeugungen zugunsten einer hauptamtlichen Stelle für einen Parteigenossen zeuge kaum von verantwortlicher Politik. (mho)

Diese Politiker wechselten in die Wirtschaft Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa