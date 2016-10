Porsche im Ort mit 102 „Sachen“ geblitzt

Blitzaktion der Polizei

Seligenstadt - Trauriger Rekord einer Blitzaktion der Polizei am gestrigen Montag an der L 3065 in Richtung Klein-Krotzenburg: Noch innerhalb der geschlossenen Ortschaft (Tempo 50) war ein Porschefahrer mit 102 „Sachen“ unterwegs.

Auf Platz zwei folgte ein Rollerfahrer, der mit 72 km/h gemessen wurde. Innerhalb von zwei Stunden am Vormittag zählten die Ordnungshüter 119 Verkehrsteilnehmer, 31 fuhren zu flott, „die meisten so um die 60“, so Josef-Michael Rösch, Leiter der Polizeistelle in Seligenstadt. Er sei mit dem Ergebnis der Messung „nicht so zufrieden.“ Weitere Aktionen sollen folgen. (sig)

