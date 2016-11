Bürgermeister legt ausgeglichenen Etat vor

„Nicht in den Schoß gefallen“

Seligenstadt - Prestigeträchtiger Auftritt: Bei seiner Premiere als Seligenstadts Stadtkämmerer legte Bürgermeister Dr. Daniell Bastian in der Stadtverordnetensitzung am Montagabend einen ausgeglichenen Haushalt 2017 vor - den ersten seit Einführung der Doppik im Jahr 2009. Von Michael Hofmann

Ein zweites Bonbon: Die Stadt streift damit auch die Fesseln des Haushaltskonsolidierungsprogramms ab. Der Etat 2017 schließt im Ergebnishaushalt bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je 43,16 Millionen Euro ausgeglichen ab. Der Finanzetat weist gar einen Mittelüberschuss von 1,85 Millionen Euro aus. Der Ausgleich, so betonte Bastian, sei keinem in den Schoß gefallen, sondern Ergebnis disziplinierter Arbeit und einer Vielzahl von Gesprächen, die er mit Kämmerei, Amtsleitern und mit Erster Stadträtin Claudia Bicherl geführt habe. Einige schmerzliche Einschnitte seien jedoch nicht zu vermeiden gewesen.

Der Finanzmittel-Überschuss sei, so der Bürgermeister, „direkte Folge des ausgeglichenen Ergebnishaushalts.“ Erstmals seien alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Rückstellungen), finanziert, und aus dem laufenden Geschäft generiere die Stadt Mittel, die Investitionen und die Tilgung der Kredite sicherstellen. Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit schließt mit rund 36.000 Euro ab. „Dies bedeutet, dass alle investiven Vorhaben finanziert werden können und keine Kreditaufnahme notwendig ist.“

